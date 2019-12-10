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Derya, otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

ADANA’da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.  ​Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan’ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi.

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.

​Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan’ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi. Tayşan’ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan’ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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