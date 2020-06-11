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Derya Şensoy'a karantina yaradı! Şensoy eridi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şensoy'un verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezine giriş yaparken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aracından iner inmez bir anda basın mensuplarını karısında gören Şensoy, şaşkınlığını gizleyemedi.

30 yaşındaki Şensoy, tepkisini, "Beni mi bekliyordunuz? Çok şaşırdım" sözleriyle dile getirdi.

Derya Şensoy, Bodrum'daki bin TL'lik şezlong fiyatları hakkında "Demek ki veren var ki o fiyatlar koyuldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Şensoy'un verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

Son haliyle dikkat çekti

Karantina sürecinde evden çıkmayan ve sevgilisi Sarp Levendoğlu'dan ayrı kalan Şensoy henüz sevgilisinin yanına gitmedi. Karantinada bol bol spor ve yürüyüş yapan güzel oyuncunun eski halinden eser kalmadı.
Derya Şensoy daha önce de 10 kilo vermiş ve Şeyda Coşkun ile birlikte çalışmıştı. O dönem de güzel oyuncu bol bol spor yapıp yediklerine dikkat ediyordu.
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