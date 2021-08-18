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Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti

18.08.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy (31) ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açmıştı. Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algül, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmıştı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda sevgililer, dört gün arayla sosyal medyada aşklarını ilan ettiler.

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"TAZE SÖĞÜT DALISIN"

Celal Can Algül, yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı gönderiye, "Taze söğüt dalısın" yorumunu yaptı. Sevgilisi, bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi.

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Derya Şensoy ise "Bozcaada’dan yakın zaman tbt'si. Yana kaydırınca saçımın içinde saklanan biri var" mesajını yazdı. Celal Can Algül aynı şekilde kalp emojili yorum bıraktı.

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Derya Şensoy
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