Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay yarattı! "İçimde çiçekler açtı sayenizde"

İzmir'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nde Derya Uluğ rüzgarı esti. Konsere gelen insanlara muhteşem bir performans sergileyen Derya Uluğ, güzelliğiyle de herkesi resmen mest etti. Sahne kostümlü pozlarını paylaşan güzel şarkıcıya yorum yağdı.

İzmir'in düzenlenen Derya Uluğ konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri izleyenler yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Derya Uluğ'un seslendirdiği şarkılarla saatler boyunca eğlendi.

DEKOLTELİ CESUR TERCİH

Konserde giydiği sahne kostümüyle dikkat çeken Derya Uluğ, güzelliğiyle adeta herkesi mest etti.

Göğüs dekolteli cesur sahne kostümüyle göz kamaştıran Derya Uluğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Derya Uluğ'un konserden paylaşımları;



