Derya Uluğ ile Asil Gök'ten Mehmetçiğe şarkı...

Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran hareket geldi. Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları satırları seslendirdi.
İkilinin seslendirdiği satırları şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çift, bu hareketiyle tüm Türkiye’yi hüzne boğdu.
İşte o satırlar...
ÇOCUK
İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet
Okuyucu Yorumları 0 yorum