MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Uluğ ile Asil Gök'ten Mehmetçiğe şarkı...

Derya Uluğ ile Asil Gök'ten Mehmetçiğe şarkı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Derya Uluğ ile Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları satırları seslendirdi.

Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran hareket geldi. Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları satırları seslendirdi.

İkilinin seslendirdiği satırları şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çift, bu hareketiyle tüm Türkiye’yi hüzne boğdu.

İşte o satırlar...

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Paylaşımı kızdırdı! 'Çok büyük meziyetmiş gibi...'Paylaşımı kızdırdı! 'Çok büyük meziyetmiş gibi...'
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asil Gök, Derya Uluğ, mehmetçik,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni!

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı!

Paylaşımı kızdırdı! 'Çok büyük meziyetmiş gibi...'

Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

Nazlı Çelik'ten duygulandıran sözler: Yine biz bizeyiz

Nazlı Çelik'ten duygulandıran sözler: Yine biz bizeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.