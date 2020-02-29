Derya Uluğ ile Asil Gök'ten Mehmetçiğe şarkı...

Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran hareket geldi. Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları satırları seslendirdi.

İkilinin seslendirdiği satırları şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çift, bu hareketiyle tüm Türkiye’yi hüzne boğdu.

İşte o satırlar...

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş

İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin Ocak yandık

Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet

