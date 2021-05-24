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Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında ve nereli? İşte Derya Uluğ hakkındaki detaylar…

24.05.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş’in yanında vokalistlik yaparak kariyerine başlayan Derya Uluğ, daha sonra kendi albümünü çıkararak piyasaya giriş yapmıştır. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uluğ, 2016 yılında 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En iyi çıkış yapan Solist” ödülüne layık görülmüştür.

3 yıl Ebru Gündeş’in yanında vokalistlik yapan Derya Uluğ, oradan edindiği tecrübeler ile birlikte 2016 yılındaki ilk albümü olan “Okyanus”u çıkarmıştır. Okyanus albümü kısa sürede birçok insana ulaşmış ve oldukça popüler bir isim haline gelmiştir.

Derya Uluğ kimdir?

21 Şubat 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Derya Uluğ, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiştir. 8 Yaşındayken bir ses yarışmasına katılan Uluğ, daha sonra Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Haliç Üniversitesi’nde Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır.
3 yıl Ebru Gündeş’in vokalistliğini yapan Uluğ, buradan edindiği tecrübelerle kendi albümünü çıkarmak istemiştir. Müzik hayatına profesyonel anlamda devam etmek isteyen Uluğ, bu amaçla Ebru Gündeş’in yanından ayrılmıştır.
2016 senesinde ise ilk albümü olan “Okyanus”u çıkarmıştır. Milyonlarca insan tarafından dinlenen albüm, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile taçlandırılmıştır. 2016 senesinde, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En iyi çıkış yapan solist” ödülüne layık görülmüştür.

"Ödülü ustamdan alıyorum."

"Ödülü ustamdan alıyorum."
Ödül töreninde, ödülü kendisine Ebru Gündeş takdim etmiştir ve Derya Uluğ yaptığı konuşmada Ebru Gündeş için, “Ödülü ustamdan alıyorum.” Demiştir.
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Derya Uluğ Ebru Gündeş Altın Kelebek Ödülleri
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