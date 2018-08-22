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Derya Uluğ, Marmaris'te tatilcileri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Güney Ege'nin en büyük kapalı diskosunda sahne alan popçu Derya Uluğ, hareketli şarkılarıyla bayram tatilcilerini coşturdu.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Güney Ege'nin en büyük kapalı diskosunda sahne alan popçu Derya Uluğ, hareketli şarkılarıyla bayram tatilcilerini coşturdu. Marmaris Barlar Sokağı'nda, Güney Ege'nin en büyük kapalı diskosunda Kurban Bayramı'nın 2'nci günü sahne alan pop müziğinin yeni isimlerinden Derya Uluğ, tatilcileri coşturdu. 2500 kişinin doldurduğu diskoda, ilk olarak DJ'ler hareketli şarkılarla tatilcileri gönüllerince eğlendirdi. Sahnede gösterisi yapan Rus dansçılar, geceye renk kattı. İki yıl önce 'Okyanus' adlı albümüyle piyasaya hızlı giriş yapan ve kısa sürede gençlerin favori ismi olan Derya Uluğ, saat 01.30'da sahneye geldiğinde coşku daha da arttı. Uluğ, sahne performansıyla göz doldurdu. Çoğunluğu genç tatilcilerin doldurduğu diskoda 'Okyanus' parçasını istek üzerine üç defa söyleyen şarkıcı, iki saat kaldığı sahnede hareketli şarkıları ve danslarıyla diskoyu dolduranlara uzun süre unutamayacakları bir tatil eğlencesi yaşattı. Konser bitiminde hayranlarının istediğini kırmayan Derya Uluğ, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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