Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozuyla da adından söz ettirdi. Tatil molası veren Uluğ, bikinili poz verdi ve bu pozuyla İrem Derici'den övgü aldı.

POZUYLA OLAY OLDU

36 yaşındaki Derya Uluğ, düzgün fiziğiyle görenleri mest etti.

İrem Derici yukarıdaki pozdan bahsederek, "3. fotoğrafı bastırıp evime asarım bak çok iyi" diye yazdı.

Bikinili pozuyla beğeni toplayan Derya Uluğ, sahne kıyafetleriyle de bir o kadar ilgi çekiyor.

Derya Uluğ Hadi Çal, Okyanus, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar gibi hit parçalar çıkardı.

İşte Uluğ'un pozları...





