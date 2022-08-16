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Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

16.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor. Sık sık sahne alarak hayranlarıyla buluşan Derya Uluğ, bu defa tatilden verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozuyla da adından söz ettirdi. Tatil molası veren Uluğ, bikinili poz verdi ve bu pozuyla İrem Derici'den övgü aldı.

POZUYLA OLAY OLDU

36 yaşındaki Derya Uluğ, düzgün fiziğiyle görenleri mest etti.

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

İrem Derici yukarıdaki pozdan bahsederek, "3. fotoğrafı bastırıp evime asarım bak çok iyi" diye yazdı.

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Bikinili pozuyla beğeni toplayan Derya Uluğ, sahne kıyafetleriyle de bir o kadar ilgi çekiyor.

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ Hadi Çal, Okyanus, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar gibi hit parçalar çıkardı.

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

İşte Uluğ'un pozları...

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

Derya Uluğ pozuyla övgü yağmuruna tutuldu! İrem Derici bakın o poza ne yazdı...

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Derya Uluğ İrem Derici
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