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Derya'yı iş yerine çağırıp vurmuştu! Kendini böyle savundu

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da sosyal medya üzerinden tartıştığı Derya S.'yi (21) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan Ali Sinanoğlu’nun (28) ifadesi ortaya çıktı. Sinanoğlu, Derya S., ile aralarında duygusal bağ olmadığını belirterek, “Panik atak hastasıyım, olayı net hatırlamıyorum. Bana ‘ağabey’ diyen Derya S.’ye arkadaşlık teklif etmedim. Olay günü, küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine markette çelik kasada bulunan tabancayı alıp, yere doğru 6-8 el ateş ettim” dedi.

Olay, geçen pazartesi günü Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinanoğlu ve Derya S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen Derya S. ve Sinanoğlu’nun arasındaki tartışma yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Sinanoğlu, markette bulunan tabancayı alarak Derya S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sinanoğlu çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'ARKADAŞLIK TEKLİF ETMEDİM’

Ali Sinanoğlu’nun olayın ardından, polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Sinanoğlu, genç kadının lisede okurken markete gelip gittiğini belirterek, "Aramızda duygusal bağ oluşmadı. Kendisi bana ‘ağabey’ derdi. Olaydan 1 yıl önce Derya S.'nin kuzeniyle kız kardeşim N.S. aynı sınıfta okuyorlardı. Ben de kız kardeşime Derya S. ve kuzeniyle görüşmemesini söyledim. Çünkü mahallede Derya S.'yi kimse sevmez. Ben de hareketlerinden hoşlanmıyordum” dediği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurduSosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

'KARDEŞİMİ MAHALLENİN DİLİNE DÜŞÜRMÜŞLER'

Panik atak hastası olduğu için ailesini korumak amacıyla silah kullandığını anlatan Ali Sinanoğlu, ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

“Yaralama olayından önce başka bir suçtan dolayı 9 ay cezaevinde yattım. Bu sırada Derya S. ve akrabaları kardeşime, iftira atarak mahallenin diline düşürmüş. Bunları, cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim. Olay sabahı da sosyal medya hesabıma küfür içerikli bir mesaj geldi. Kardeşime de aynı hesaptan küfür içerikli önceden bir mesaj gelmişti. Derya S.’nin bu mesajları attığını anladıktan sonra kardeşi E.S.'yi aradım. Kızının yaptıklarını anlatmak için babasının telefonunu istedim. Ardından 'Ne yapacaksın babamı? Babamla görüşmeye senin çapın yetmez. Bekle dükkana geliyorum' diyerek Derya S. öfkeyle beni aradı; sonra da telefonu yüzüme kapattı. Kısa bir süre sonra Derya S. yanında tanımadığım bir kadınla markete geldi. İş yerinden uzaklaştırmak için kolundan tutunca hakaret etti. Kendimi kaybederek tokat attım. O da bana tokat attı. Akabinde kendini arabaların önüne atarak halkı, galeyana getirmeye çalıştı. Bunun üzerine olay yerine, kardeşleri ile annesi geldi ve bana dördü birden küfür ederek saldırmaya başladı. Derya S.'nin küçük kardeşi İ.S. belinden bıçak çıkardı. Ben de ailemi korumak için markette çelik kasada bulunan ve ağabeyime ait ruhsatlı tabancayı alarak dışarıya çıktım. Derya S. üzerime yürüdü. Ben de uzaktan yere doğru hedef almadan 6-8 el ateş ettim. Olay yerine gelen polislerin yanına giderek 'Ben ateş ettim' dedim ve tabancayı kendi rızamla teslim ettim. Ben de Derya S. ve ailesinden şikayetçiyim.”

DHA

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