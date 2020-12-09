Derya'yı iş yerine çağırıp vurmuştu! Kendini böyle savundu

Olay, geçen pazartesi günü Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinanoğlu ve Derya S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen Derya S. ve Sinanoğlu’nun arasındaki tartışma yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Sinanoğlu, markette bulunan tabancayı alarak Derya S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sinanoğlu çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARKADAŞLIK TEKLİF ETMEDİM’

Ali Sinanoğlu’nun olayın ardından, polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Sinanoğlu, genç kadının lisede okurken markete gelip gittiğini belirterek, "Aramızda duygusal bağ oluşmadı. Kendisi bana ‘ağabey’ derdi. Olaydan 1 yıl önce Derya S.'nin kuzeniyle kız kardeşim N.S. aynı sınıfta okuyorlardı. Ben de kız kardeşime Derya S. ve kuzeniyle görüşmemesini söyledim. Çünkü mahallede Derya S.'yi kimse sevmez. Ben de hareketlerinden hoşlanmıyordum” dediği öğrenildi.