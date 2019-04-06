Derya'nın okula gitme hayali gerçek oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yürüyemeyen ve hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren Derya Sevgeç'in (35) okula gitme hayali gerçekleşti. Sevgeç, alınan özel izinle Farabi Anadolu Lisesi'nde bir gün boyunca Almanca ve İngilizce derslerine girdi. Ders bitiminde karne ve takdir belgesi verilen Derya Sevgeç, "En büyük hayalimdi. Çok mutluyum" dedi.

Düzce'ye bağlı Çerkez Taşköprü köyünde yaşayan Derya Sevgeç, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastlık nedeniyle yürüyemedi. Hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren Sevgeç, bu nedenle okula da gidemedi. Derya Sevgeç, Düzce Sevdalıları Platformu'na okula gitmek istediğini bildirdi. Platform üyeleri de İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile görüşerek, Sevgeç'in 1 günlüğüne Farabi Anadolu Lisesi'nde İngilizce ve Almanca derslerine girmesi için izin aldı.

Okula götürülen Sevgeç, önce okul formu doldurdu. Zilin çalması ile İngilizce dersine girdi. Yoklamada adı okunan Derya Sevgeç, daha sonra Almanca dersine katıldı. Tenefüslerde kantine giden Derya Sevgeç'e ders bitiminde karne ve takdir belgesi verildi. Temsili karne töreni sırasında öğretmenler, Derya Sevgeç'in yakasına Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti taktı. Sevgeç'in "Atatürk size okuyun dedi" demesi üzerine gözyaşlarını tutamayan öğretmenler, 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Derya Sevgeç, "Çok mutluyum. Almanca ve İngilizce derslerine girdim. En büyük hayalimdi. Bu okulda okumak isterdim. Bir de evim olmasını istiyorum. Çok uğraştım ama olmuyor. Çok yoruldum" dedi. Düzce Sevdalıları Platformu Başkanı Raşit Kurt da "Kızımız hiç okula gitmemişti. Biz de hayalleri gerçek olsun, kızımız okula gitsin ve bir günlüğüne de olsa mutlu olsun istedik. İl milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, Derya Sevgeç'in kendilerine çok şey öğrettiğini belirterek,"Derya bize çok şey öğretti. Hayalin gücünü öğretti. Her şey hayalle başlıyor. Derya bugün bize öğrenci olmayı, umutlu olmayı, hayal ettiğimizde nelerle karşılaşacağımızı öğretti. Verdiği mesajlar gerçekten ders kitaplarımızı destekler mahiyette, değerler eğitimine bugün çok büyük bir katkı sağladı. Bu anlamda bu olaya ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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