Farklı kimyasal deterjanlar ve kullanılan özel derz temizleyici malzemeler ile fazla kirlerden kurtulmak artık eskisinden daha kolay bir hal aldı. Fayans aralarını temizlemek ve beyazlatmak için etkili çözümler günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Kullanılan malzemeler sonucu ortaya çıkan görüntü adeta sizi hayran bırakıyor. Biz de derz temizliği nasıl yapılır diye merak edenleri düşünerek bu konu hakkında derin bir araştırma yaptık.

Derz Nedir?

Taş, fayans, mermer, seramik vb. gibi yüzeylerin ince aralıklarını doldurmak için kullanılan harca derz denir. Bir mala yardımı ile işlemin uygulanması sağlanır. Uygulamaya göre farklı derz çeşitleri bulunmaktadır. Kullanılacak yüzeye ve alana uygunluğuna göre derzin de çeşidine karar verilmektedir. Derz çeşitleri; genleşme derzleri, oturma derzleri, deprem derzleri, konstrüktif derzler ve inşaat derzleri olmak üzere farklı kullanım alanlarına sahiptir.

Derz Nerelerde Kullanılır?

Derz harcı kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle mutfak, banyo, havuz, antre gibi gibi sık kullanım alanlarında seramik karoların arasını doldurmak için kullanılır. Duvar taşlarında da derz aralarına sıkça rastlanmaktadır.