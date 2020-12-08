Farklı kimyasal deterjanlar ve kullanılan özel derz temizleyici malzemeler ile fazla kirlerden kurtulmak artık eskisinden daha kolay bir hal aldı. Fayans aralarını temizlemek ve beyazlatmak için etkili çözümler günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Kullanılan malzemeler sonucu ortaya çıkan görüntü adeta sizi hayran bırakıyor. Biz de derz temizliği nasıl yapılır diye merak edenleri düşünerek bu konu hakkında derin bir araştırma yaptık.
Derz Nedir?
Taş, fayans, mermer, seramik vb. gibi yüzeylerin ince aralıklarını doldurmak için kullanılan harca derz denir. Bir mala yardımı ile işlemin uygulanması sağlanır. Uygulamaya göre farklı derz çeşitleri bulunmaktadır. Kullanılacak yüzeye ve alana uygunluğuna göre derzin de çeşidine karar verilmektedir. Derz çeşitleri; genleşme derzleri, oturma derzleri, deprem derzleri, konstrüktif derzler ve inşaat derzleri olmak üzere farklı kullanım alanlarına sahiptir.
Derz Nerelerde Kullanılır?
Derz harcı kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle mutfak, banyo, havuz, antre gibi gibi sık kullanım alanlarında seramik karoların arasını doldurmak için kullanılır. Duvar taşlarında da derz aralarına sıkça rastlanmaktadır.
Derz Temizliği Nasıl Yapılır?
Sık rastlanan derz araları siyah, gri ve beyaz renklerde olabilir. Kullanım ve temizliğine ne kadar dikkat edilse de bazı kir ve kalıntılar sebebi ile sararmalar ve beyaz renkli derzlerde kara leke oluşumu meydana gelebilir. Bu lekeler oldukça çirkin görünmektedir ve temizlik gerektirir. Günümüzde kullanılan bazı ürünler sayesinde ise derz temizliği artık eskisi kadar zor değildir. Üretilen bazı kimyasal temizleyiciler ile istenilen sonuca ulaşılabilir. Derz temizleyici ürünler, derz arası kalemi, derz arası temizliği için mavi su ve bunun gibi birçok deterjan sayesinde temizlik işlemi kolay bir hal almıştır.
Derz temizlik ürünleri;
- Derz deterjanı: Büyük marketlerden kolaylıkla temin edilen bu ürün, kuru bir sünger yardımı ile yüzeye uygulanarak temizlik sağlanır.
- Derz kalemi: Marketlerden temin edilebilecek olan ürün, derz üzerine direkt sürülerek uygulanır. Kullanımı pratik ve kolaydır ancak dikkat edilerek taşırılmaması gerekir. Yapılma aşaması uzun sürebilmektedir.
- Mavi su: Derz temizlik malzemelerinden en etkili olanı mavi sudur. Direkt olarak yüzey üzerine dökülerek uygulanır. Kullanımı açısından dikkat etmekte fayda vardır. Fazla kullanımı kimyasal madde olması sebebiyle yüzeye zarar verebilir.
- Çamaşır suyu: Küçük ya da büyük birçok marketten temin edilebilecek olan çamaşır suyunun kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Gerekli oldu kadar yüzeye uygulanır. Ovularak temizlenir. İçerisine az bir miktar konulan karbonat ile etkisini daha hızlı gösterebilir.
Evdeki Malzemeler ile Derz Temizliği Nasıl Yapılır?
Derz aralarında kalan kir ve kalıntılar hatta rutubet ya da sıvı bir şeyin dökülmesiyle, leke kalması sonucu sararmalar meydana gelebilir. Bu kalıntılardan para harcamadan evde rahatlıkla bulabileceğiniz birkaç ürün ile kurtulmak mümkündür. Temizlik işlemi için kuru bir bez ya da kullanılmayan bir diş fırçası yeterli olacaktır.
- Sirke ve tuz karışımı: 2 su bardağı sirke ve 1 çay bardağı tuz, tuz içerisinde eriyene kadar karıştırılır. Ardından hazırlanan bu karışım derz aralarına dökülür ve 5 dakika kadar bekletilir. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra kuru bir bez ya da diş fırçası ile ovalama işlemi yaparak temizlenir.
- Limon suyu: 1 su bardağı limon suyu ve sprey şişe ile hazırlanır. Limon suyu şişe içerisine konulmadan önce mutlaka süzülür. Aksi halde içindeki kalıntılar sprey şişenin ağız kısmını tıkayarak sıkılmasını engeller. Hazırlanan bu karışım uygulanmak istenen derz aralarına iyice sıkılarak 10 dakika kadar bekletilir. Beklenen süre ardından bir diş fırçası yardımıyla temizleme işlemi tamamlanır. Limonun içinde bulunan asidik yapı, kir ve sararmaların kolaylıkla sökülmesini sağlar.
- Karbonat ve sirke karışımı: 1 su bardağı sirke ve 1 su bardağı karbonat karıştırılarak yüzeye hemen uygulanır. Karbonatın bulunduğu alanı hemen temizleme etkisi bulunmaktadır. O yüzden sirke içerisinde çözülmesi beklenmeden istenilen alana uygulanmalıdır. Uygulanan derz araları, ortalama bir 10 dakika kadar bekletilir. Ardından temizleme işlemi aynı şekilde yapılır.
- Beyaz sirke ve su karışımı: 1 su bardağı su ve 1 su bardağı beyaz sirke homojen bir karışım haline getirilir ve ardından uygulanmak istenen yüzeye dökülür. Dökülen bu karışım en az 15 dakika kadar bekletilir. Ardından temizleme işlemi kuru bir bez ya da diş fırçası ile ovularak tamamlanır.
- Diş macunu: Herhangi bir diş macununu derz aralarına çok hafif köpürecek şekilde sulandırarak sürülür. 10 dakika kadar bekleme süresi vardır. Bekleme süresinin ardından diş fırçası yardımı ile iyice temizlenir. Tüm bu uygulamaların ardından soğuk su ya da nemli bir bez yardımı ile durulama işlemi tamamlanır.
Derz Temizlendikten Ne Kadar Zaman Sonra Yıkanır?
Derz temizlik aşamasından sonra bulunulan ortam sıcaklığına göre yaklaşık 4 - 5 dakika beklenmelidir. Yüzeyde kalan ince deterjan tabakasını yıkamaya gerek yoktur; ancak yüzeyi düzgün bir hale getirmek için kullanılan deterjan derz tabakasının üzerinde kurumadan, nemli bir bez ile temizlenmelidir. Derz kalemi kullanımında bu durum farklılık gösterebilir.
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