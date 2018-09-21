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"Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 7.'si düzenlenecek olan "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 7.'si düzenlenecek olan "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" için geri sayım başladı.

Design Turkey'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirmeler sonucunda jüri tarafından seçilen tasarımlar, 16 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi’nde Design Week Turkey 2018 kapsamında düzenlenecek törenle açıklanacak.

Türkiye’de kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY® Programı dahilinde Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 16 Kasım'da Design Week Turkey kapsamında sahiplerini bulacak.

Tasarımla markalaşmanın yolunu açma hedefiyle 7.'si düzenlenen Design Turkey'de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü yerli ve yabancı tasarımcılar Türk tasarımcıların projelerini değerlendirmek üzere, 13-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da buluşacak.

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- Bin 800'ün üzerinde sektörel ürün için başvuru yapıldı

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ne tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için başvuru yapılabiliyor.

Başvurunun "www.designturkey.org.tr" üzerinden yapıldığı projeye bu yıla kadar bin 700'ün üzerinde sektörel ürün başvurusu gerçekleşti. Design Turkey’de ödül alan tasarımların aynı başarıyı uluslararası tasarım ödül organizasyonlarında da gösterdiği geçmiş yıllarda kanıtlandı.

Uluslararası organizasyonlarda çeşitli ödüllere değer bulunan Design Turkey ödüllü tasarımların, üretici firmaların marka bilinirliğine ve imajına dolayısıyla ticari başarısına olumlu katkı yaptığı biliniyor.

Design Turkey 2018 Endüstriyel Tasarım Ödülleri için başvurular 26 Ekim'de saat 23.59'a kadar devam edecek.

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