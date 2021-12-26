Desmond Tutu Hayatını Kaybetti

Güney Afrika’nın ırk ayrımı karşıtı kahramanı olarak bilinen Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tutu, Güney Afrika’da ırk ayrımının sona ermesinde en etkin isimlerden biriydi.

Tutu, hem ülke içinde hem de ülke dışında Güney Afrika’nın en fazla bilinen isimlerinden de biriydi.

Desmond Tutu’nun Cape Town’da Oasis Frail adlı bakım evinde huzur içinde öldüğü açıklandı.

Tutu’ya 1997’de prostat kanseri teşhisi konmuş ve hastalığının tedavisiyle bağlantılı olarak 2015’ten bu yana birçok defa hastaneye sevk edilmişti.

Güney Afrika’da Nelson Mandela öncülüğündeki ırk ayrımına karşı hareketin arkasındaki en önemli güçlerden biriydi Desmond Tutu.

1984 yılında ırk ayrımına dayanan sisteme karşı yürüttüğü çabalardan dolayı Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

Ölüm haberinin ardından taziye mesajları gecikmedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Tutu’nun özgür bir Güney Afrika’nın olmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Dünya liderleri de Tutu’nun ölümü üzerine mesajlar yayınladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, eski Amerikan Başkanı Barack Obama bu isimler arasındaydı.

Obama, Tutu için 'akıl hocası' ve 'ahlaki pusula' tanımlamalarında bulundu.

Tutu’nun cenaze töreni öncesi Cape Town’da 7 gün boyunca yas planlanıyor.

Desmond Tutu, uluslararası alanda insan haklarının geliştirilmesi için yürüttüğü çabalarla da tanınıyor, özellikle de LGBT hakları ve eşcinsel evlilikler konusunda.

Associated Press’in bir keresinde nasıl hatırlanmasını istediği şeklindeki bir sorusuna Tuttu, “Sevdi. Güldü. Ağladı. Affedildi. Affetti. Çok ayrıcalıklıydı” şeklinde yanıt vermişti.

