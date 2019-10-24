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DESMÜD Başkanı Demiraşoğlu: “Ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Dernek olarak ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz” dedi.DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Ankara’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

DESMÜD Başkanı Demiraşoğlu: “Ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Dernek olarak ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz” dedi.
DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Ankara’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Derneği iki yıl önce kurduklarını belirterek sözlerine başlayan Demiraşoğlu, “Sektörde önemli bir yer edinmiş firmalarımız derneğimizin üyesi. Dernek olarak ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sempozyum, konferans ve fuar etkinliklerimizle yerli, yabancı iş insanlarını bir araya getiriyor ve ülkemize yatırım yapmaları için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Dünya çapında gerçekleştirilen sempozyum, fuar gibi önemli organizasyonlara dernek olarak katılarak, orada da ülkemizi temsil ediyoruz. Dernek üyelerimiz 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemize katma değer üretiyoruz. Gayemiz ülkemize ve milletimize fayda sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, bizim için çok büyük önem arz eden bir işbirlği gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkemize Değirmencilik Bölümünü kazandırdık. Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile ülkemizin çeşitli şehirlerindeki okulların lise bölümünde Değirmencilik Bölümünü açtık ve hali hazırda geleceğimizin teminatı gençlerimiz açılan yeni bölümü tercih etmiş durumda ve eğitim almaktalar. Bizler de öğrencilerimizin durumunu sürekli takip ediyor ve bilgi alıyoruz, gereken destekleri de sağlamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.
Devletin her daim yanında olduklarını vurgulayan Demirtaşoğlu, “Stratejik konuma sahip olan ülkemizin hem içeride hem de dışarıda birçok düşmanı var. Ancak ülkemiz tarihinden aldığı güçle bugün yine dimdik ayakta ve hedeflerine doğru ilerlemektedir. Akdeniz’de gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz aramaları, savunma sanayimizin millileşmesi, dışa bağımlılığın azalması ve Türk AR-GE’sinin gelişmesi için hayata geçirilen teşvikler kısa süre sonra ülkemizi daha yaşanır bir hale getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, bu gibi sıkıntıların üstesinden gelmiştir ve yine gelecektir. Bugün baktığımızda da milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor ve milletimizin güvenliği, devletimizin bekası için gereken tüm adımları atıyoruz. Bu anlamda her daim olduğu gibi devletimizin yanında, omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.

“Antalya’da uluslararası organizasyonumuza herkesi bekliyoruz”
Her yıl düzenledikleri Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi’ne herkesi beklediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, “31 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi’ni yerli ve yabancı katılımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, yabancı iş insanlarının ülkemize yatırım yapmasına aracı olmak ve çeşitli iş birliklerine imza atmak. Bu konuda da devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ülkemize katma değer üreten derneğimize devletimizin de destek vereceğine inanıyoruz” dedi.
Basın toplantısına Genel Başkan Zeki Demirtaşoğlu’nun yanı sıra, Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

DESMÜD Başkanı Demiraşoğlu: “Ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz”

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