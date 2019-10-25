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DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile bazı liselerde Değirmencilik Bölümü’nü açtık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile ülkemizin çeşitli şehirlerindeki okulların lise bölümünde Değirmencilik Bölümü’nü açtık” diye konuştu.DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile ülkemizin çeşitli şehirlerindeki okulların lise bölümünde Değirmencilik Bölümü’nü açtık” diye konuştu.
DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Derneği iki yıl önce kurduklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Demiraşoğlu; “Sektörde önemli bir yer edinmiş firmalarımız derneğimizin üyesi. Dernek olarak ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sempozyum, konferans ve fuar etkinliklerimizle yerli, yabancı iş insanlarını bir araya getiriyor ve ülkemize yatırım yapmaları için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Dünya çapında gerçekleştirilen sempozyum, fuar gibi önemli organizasyonlara dernek olarak katılarak, orada da ülkemizi temsil ediyoruz. Dernek üyelerimiz 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemize katma değer üretiyoruz. Gayemiz, ülkemize ve milletimize fayda sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, bizim için çok büyük önem arz eden bir iş birliği gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkemize Değirmencilik Bölümü’nü kazandırdık. Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği ile ülkemizin çeşitli şehirlerindeki okulların lise bölümünde Değirmencilik Bölümü’nü açtık ve halihazırda geleceğimizin teminatı gençlerimiz açılan yeni bölümü tercih etmiş durumda ve eğitim almaktalar. Bizler de öğrencilerimizin durumunu sürekli takip ediyor ve bilgi alıyoruz, gereken destekleri de sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.

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