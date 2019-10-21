HABER

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu’ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak için gece gündüz demeden kimi zamanlar oldukça zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu’ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak için gece gündüz demeden kimi zamanlar oldukça zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirtaşoğlu mesajında, “Gazeteciler, halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına çok önemli bir görevi üstleniyor. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayan basın mensupları, zaman zaman hiçte kolay olmayan şartlarda görevlerini yerine getiriyor. Dünyada neler olup bittiğini vatandaşlarımıza aktararak bilgilenmesini sağlayan gazeteciler, bir nevi toplumun gözü kulağı niteliğindedir. Bu anlamda; toplumsal bilinci ve kamu yararını gözetip, uzun çalışma saatlerini, zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan ve dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten atıldı"HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten atıldı"
'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.