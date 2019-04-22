İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, "Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Desteklediğimiz sanat projeleri bazı mültecilerin hayatında kurtarıcı bir rol oynuyor." dedi. Ünal, Türkiye'de sığınmacı ve mültecilerle ilgili çeşitli çalışmalara imza atan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin destek verdiği kültür sanat projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını dile getiren Ünal, "Fotoğraf, resim, film veya sanatın başka bir çeşidi, bireylerin yaratıcılığını arttırır ve kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat Sağlıklı nesiller için annelere tüyolar

Son 5 yılda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti: "Mülteciler dediğimizde, çoğu kadın ve çocuktan oluşan bir topluluktan bahsediyoruz. Çoğu savaştan dolayı arkalarında her şeyi bırakarak evlerini terk etmiş kişiler. En başta dil problemleri var. Aynı şeyleri konuşamadığınız zaman ne okula ne iş hayatına doğru adapte olabiliyorsunuz ne de bir şeyler paylaşarak, sosyalleşebiliyorsunuz. Şu anda Suriye savaşının 8. yılı ve mültecilerin ülkelerine geri dönüş için tamamen elverişli bir durum yok. Dolayısıyla beraber yaşamanın yollarını bulmak durumundayız. Türkiye'nin de bu konuda yaptıkları uluslararası platformlarda takdirle karşılanıyor. Ayrıca birçoğunun yaşam öncelikleri farklı olsa da, hayatını sanatla iç içe yaşayarak geçirmiş ya da sanata yetenekleri olan kişiler. Bu anlamda kurum olarak desteklediğimiz sanat projeleri bazı mültecilerin hayatında kurtarıcı bir rol oynuyor." - "Çeşitli ön yargıları kırdı" Ünal, mültecilerle Türklerin sanat projelerinde bir araya gelmesinin çeşitli ortaklıklara kapı açtığına dikkat çekerek, "Farklı kültürlerden ve farklı deneyimlerden bir araya gelmelerine rağmen, beraber vakit geçirdikçe ortak birçok paylaşımda bulunuyorlar. Karşıdan bakmakla, birlikte paylaşmak, düşünmek ve üretmek gerçekten farklı bir deneyim. Bu projeler aslında bugün Türkiye'de farklı yerlerde birçok alanda paylaşımda bulunan mülteci ve yerel toplumun birbirine dokunduğunu gösteren sembolik bir örnek." dedi.

Selin Ünal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak her yıl Dünya Mülteciler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktararak, şu bilgileri verdi: "Bu amaçla 2017'de İstanbul'da ve Ankara'da 'Exodus Deja Vu' isimli uluslararası bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptık. Sergide, 5 fotoğrafçının zorla yerlerinden edilen ve daha güvenli bir gelecek için her şeyi arkasında bırakan insanların hayatlarına tanıklık eden fotoğrafları sergilendi. Açılış sonrası fotoğrafçıları, sanatseverleri ve insani yardım alanında faaliyet gösteren farklı aktörlerin temsilcilerini bir araya getiren panelde, mülteci konusu ve ortak bir gelecek kurmak için sanat yoluyla sınırların kaldırılmasını farklı bakış açılarıyla derinlemesine tartışıldı. 2018'de ise Türk ve mülteci müzik grupları, BM kuruluşları ve STK temsilcileriyle Türk ve mültecilerden oluşan dinleyici kitlesine konser verdi. Bu konserde kullandıkları dil ne olursa olsun farklı yaş gruplarından insanların bir araya gelip keyifli vakit geçirmesi, müziğin evrensel dilinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu yıl da sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlayan bir konseri 20 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Mülteciler Günü'nde amaç, dayanışmanın altını çizmek."