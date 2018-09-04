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Destekleme ve yetiştirme kurslarının takvimi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan e-kılavuzda, 2018-2019 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları birinci, ikinci dönem ile yaz dönemi iş takvimi açıklandı - Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'da gerçekleştirilecek - Öğrenciler, birinci dönem kursları için başvurularını 17-23 Eylül 2018'de yapacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan öğrenci ve mezunlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla (DYK) ilgili e-kılavuzla, 2018-2019 öğretim yılı birinci ve ikinci dönem ile yaz dönemi kurslarının takvimi açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yayımlanan e-kılavuza göre, DYK'lerin birinci, ikinci dönem ve yaz dönemi kurslarına ilişkin takvim belirlendi.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak.

Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.

Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.

- Devamsız öğrencinin kaydı silinecek

DYK'lere kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin 10'da biri kadar özürsüz devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinecek.

Örgün eğitim kurumlarında birinci ve ikinci dönem açılan kurslarda, her bir öğrenci ve kursiyer için, hafta içi bir günde en fazla 2 dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilecek. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs olabilecek.

Halk eğitimi merkezince yürütülen DYK'lerde de birinci ve ikinci dönem ile yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilecek.

Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders plan ve programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacak.

- Başvurular

Kurslara, MEB'e bağlı resmi ile özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

Resmi örgün eğitim kurumları, açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışında kursa katılabilecek.

Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesindeki "E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü"nden başvuru yapacak.

Açık öğretim okullarında okuyan öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden aldığı e-kurs şifresi ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek.

Kurslara devam eden mezun öğrenciler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak.

- Sınıf mevcudunun 20'den fazla olmaması esas olacak

Kurs merkezlerince, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki yıla ait ağırlıklı yıl sonu başarı puanı (AYBP), kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alınarak sınıflar oluşturulacak.

Bir sınıfa devam edecek kursiyer sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esas olacak. Kursiyer sayısının 20'den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulacak. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak kursiyer sayısı 25'e kadar çıkarılabilecek.

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Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK meb Milli eğitim Bakanlığı

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