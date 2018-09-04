Destekleme ve yetiştirme kurslarının takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan öğrenci ve mezunlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla (DYK) ilgili e-kılavuzla, 2018-2019 öğretim yılı birinci ve ikinci dönem ile yaz dönemi kurslarının takvimi açıklandı. MEB'in internet sitesinde yayımlanan e-kılavuza göre, DYK'lerin birinci, ikinci dönem ve yaz dönemi kurslarına ilişkin takvim belirlendi. Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak. Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek. Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.

- Devamsız öğrencinin kaydı silinecek DYK'lere kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin 10'da biri kadar özürsüz devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinecek. Örgün eğitim kurumlarında birinci ve ikinci dönem açılan kurslarda, her bir öğrenci ve kursiyer için, hafta içi bir günde en fazla 2 dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilecek. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs olabilecek. Halk eğitimi merkezince yürütülen DYK'lerde de birinci ve ikinci dönem ile yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilecek. Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders plan ve programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacak. - Başvurular Kurslara, MEB'e bağlı resmi ile özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.