Destici: ABD önce terör örgütüne verdiği desteği kesecek

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fırat'ın doğusuna harekâtla ilgili yaptığı açıklamalar doğrultusunda buna karşı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının yaptığı açıklamalar kabul edilebilir cinsten değildir. Önce kendileri terör örgütüne verdikleri desteği kesecekler. Ne pahasına olursa olsun, buradan geri dönüş olmamalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 4 yıldır devletin terörün tüm unsurlarına karşı duyarlı ve ciddi topyekûn bir mücadele verdiğini söyleyen Destici, bu mücadelede hem ülke sınırları hem de ülke sınırları dışarısında ciddi neticeler alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkelerin PKK-YPG- PYD'yi desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Destici, hala binlerce TIR'la silah verildiğini kaydetti. Türkiye'nin Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı, Pençe Harekâtı gibi çok kısa bir zamanda Suriye'nin Kuzeydoğusuna yönelik operasyonu da bir an önce başlatması gerektiğini belirten Destici, "Ne pahasına olursa olsun, buradan geri dönüş olmamalıdır. Hangi bedeli ödeyeceksek, bugün ödeyelim. Çünkü yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Dün Sayın Cumhurbaşkanının Fırat'ın doğusuna harekâtla ilgili yaptığı açıklamalar doğrultusunda buna karşı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının yaptığı açıklamalar kabul edilebilir cinsten değildir. Önce kendileri terör örgütüne verdikleri desteği kesecekler" dedi.