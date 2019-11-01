Destici: ABD, Türkiye'ye düşmanlık eden bir ülke

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD, bizim için şu saatten sonra ne bir müttefik, ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir. ABD bize karşı çok açık düşmanlık eden, terör örgütünü NATO üyesi Türkiye'ye tercih eden bir ülke konumuna düşmüştür" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı iddialarının kabul edilmesine tepki gösteren Destici, "Amerika Birleşik Devletleri başkanı ve yönetimi Türkiye ile müzakere edip, pazarlık edip bir anlaşma sağlarken, Temsilciler Meclisi sanki hiç Türkiye ile ABD görüşmemiş, bir anlaşma sağlamamış gibi akıl almaz iki kararın altına imzasını attı. Bu iki tasarıyı onayladı ya da oynadı. Peki neydi bunlardan bir tanesi. 1915 sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabulü. Yani ne alaka? Bugün bunun hiçbir noktasında gündem olmazken nereden çıktı 1915 olayların tekrar gündeme taşımak. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde biz koz olarak her zaman duruyordu ve bu kozu şimdi kullandı. Onların derdi ne Ermenilerdir ne de Kürtlerdir. Onların derdi sadece kendi çıkarlarıdır. Onun için de bunu tekrar gündeme getirdi. İkinci konuda yaptırımlar meselesi. Anlaşmadan sonra bizzat ABD Başkanı artık Türkiye'ye yaptığı yeni yaptırımlar uygulanmayacağını, varolan yaptırımların da kaldırılacağını söylemesine rağmen Temsilciler Meclisi tam bunun aksine bir kararın altına imza attı. Şimdi bunu iyi niyetli görmemiz, değerlendirmemiz asla ve kata mümkün değildi. Bu tamamen Türkiye'ye yönelik hasmane bir tutumun, bir düşmanlığım sonucudur. Öncelikle bunu bir kere daha kınadığımızı, reddettiğimizi kabul etmediğimizi söylüyorum" dedi.

'ABD TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK EDEN BİR ÜLKEDİR'

Hiçbir gücün Türkiye'yi yolundan döndüremeyeceğini söyleyen Destici, "Türkiye inandığı ve bildiği bir yolda kararlı bir şekilde ilerlemelidir. ABD bizim için şu saatten sonra ne bir müttefik, ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir. ABD bize karşı çok açık düşmanlık eden, terör örgütünü NATO üyesi Türkiye'ye bir ülke konumuna düşmüştür. ABD küçüldükçe küçülmüştür. Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz, öbür taraftan başka bir terör örgütünün liderinin öldürdüğünüz görüntülerini dünyayla paylaşacaksınız, başka bir terör örgütünün sözde liderlerini de el üstünde tutacaksınız. Bu ne yaman bir çelişkidir?" diye konuştu.

'BERAAT ALMIŞ KİŞİLERİN GERİ BAŞLATILMASI GEREKİR'

BBP Lideri Destici, Kanun Hükmünde Kararnameler için "Bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın sözlerini de değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerekli tedbirlerin alındığını ve belirlenen kriterler sonucu ihraç ve uzaklaştırmaların yapıldığını belirten Destici, "Daha sonra burada varsa bir yanlışlık ve haksızlık, bunların giderilmesi noktasında OHAL Komisyonu kuruldu. Bu komisyon inceleme yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin incelemesinin bittiğini biliyoruz. Burada dönenler ve dönemeyenler oldu. Yani hukuk devreye sokuldu. İhraç edilmiş fakat ihraç edilmesine rağmen hakkında hiçbir suç unsuruna rastlanmamış kişiler, bir hukuki süreç başlatılmış ama bu hukuki süreçte beraat almış kişilerin geri başlatılması gerekir. Hukuk devletinin ve hakkın gereği de budur. Burada bazı gecikmeler var. Bu gecikmelerin ortadan kaldırılması lazım. Mağdurla mağdur olmayanın aynı kefeye konulmaması lazım. Adaletin her kesim için işlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

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