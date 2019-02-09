Destici, Afyon’da

Afyonkarahisar’da katıldığı değerlendirme toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hiçbir beklenti içerisinde olmadıklarını belirterek, "Bizim ittifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında hassasiyetimizi ortaya koyduk” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla yerel seçim çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya katılmak için Afyonkarahisar’a geldi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, toplantı başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, toplantı sonunda kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas’ta Büyük Birlik Partisi’ne karşı yaptığı eleştiriler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, Erdoğan’ın rahatsız olduğu bazı hususların olduğunu söyledi. Kendisinin de rahatsız olduğu bazı durumların olduğunu belirten Destici şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz arkadaşlar yapmak zordur bozmak çok kolaydır. Kırmak çok kolaydır, tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya bozmamaya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Onun için biz kırılan bir şey varsa da bozulan bir şey varsa da bunun tamir ve tedavi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti Büyük Birlik Partisi’nin duruşuna yakışır Alperen tavrıyla biz bunu sürdürürüz. Dün de sayın Özhaseki ve sayın Numan Kurtulmuş ile görüştüm. Bugün de arkadaşlarımız sayın Özhaseki ile bir araya geldi. Biz bir beklenti içerisinde değiliz. Bizim ittifaka bir mecburiyetimizde yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında inançlarımız noktasında duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Yeter ki yanlış anlaşılmalar varsa, yanlış bilgilendirmeler varsa bu yanlış anlaşılmaların yanlış bilgilendirmelerin ortadan kaldırılması noktasında da elimizden gelen tüm gayreti gösteririz.”