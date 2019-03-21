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Destici: BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak.

Destici: BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak

ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak. Bu seçimler, bizim 26 yıllık tarihimizde en yüksek oy aldığımız ve en çok belediye başkanlığı kazandığımız seçimlerden biri olacaktır" dedi.
BBP lideri Destici, Ankara'nın Kalecik ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Yerel seçim için halkın karşısına liyakatli ve ehliyetli adaylarla çıktıklarını, 400 yerde yarışa girdiklerini belirten Destici, "İnşallah seçim akşamı göreceğiz. BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak. Bu seçimler, bizim 26 yıllık tarihimizde en yüksek oy aldığımız ve en çok belediye başkanlığı kazandığımız seçimlerden birisi olacaktır" diye konuştu.
Hizmet süresini tamamladığı takdirde herkesin, başka partilerden aday olma isteğinin en doğal hakkı olduğunu dile getiren Destici, "Bir belediye başkanı dönemini tamamlamış, 5 yıl seçildiği takdirde daha sonra tekrar adaylık başvurusu yapmış, kendi partisi aday göstermemişse gidip 'Bir başka partiden hizmet edeceğim' diyebilir. Demokrasilerde bu hakkı vardır. İnsani olarak da İslami olarak da ahlaki olarak da vardır. Şunu yaparsa yanlıştır; seçildiği partiden 3 ay sonra bırakırsa bu doğru değildir. Milletvekilliği yapsa da doğru değildir" dedi.
'BBP DIŞINDA HİÇBİRİ BUNA YANAŞMADI'
En büyük tehdidin 'siyasi bölücülük' olduğunu ve terör tehdidinin önüne geçtiğini kaydeden BBP lideri Destici, "İşte biz bunun için dedik ki 'Nasıl askerimiz, polisimiz; dağda, içeride, dışarıda, sınır içinde, sınır dışında, hudut boylarında teröristlere karşı kahramanca mücadele ediyor, canlarını veriyor, şehit düşüyor. Onlar bu mücadeleyi veriyorsa gelin biz de hep birlikte siyasetçiler olarak onlara karşı mücadele edelim. Onların 2014 yılında kazandığı ve kayyumların atandığı yerlerde, kazanma ihtimali olan yerlerde kimin adayı öndeyse onu destekleyelim'. Ama bakın BBP dışında hiçbiri buna yanaşmadı. Hiçbiri 3- 5 bin oydan, 3- 5 belediye almaktan vazgeçemedi" diye konuştu.

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Destici: BBP, 20'nin üzerinde ilde patlama yapacak

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