Destici, BBP'nin kuruluşunun 27. yıl dönümü programında konuştu:

Pakistan'da da sorunlar olduğuna dikkat çeken Destici, "Hindistan'ın o bölgede Müslümanlara yaptığı zulüm çok açık. Uluslararası hukuk Müslümanlar ve Türkler söz konusu olduğunda bir türlü harekete geçmiyor." değerlendirmesini yaptı.

İdlib'den Türkiye sınırına ciddi bir göç yaşandığını belirten Destici, "Bizim çağrımız, Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Suriye'nin siyasi çözüme kavuşarak toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesidir." diye konuştu.

Ardından Anadolu Hotel'de partisince düzenlenen programda konuşan Destici, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı olduğunu belirterek Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de masum sivilleri hedef aldığını söyledi.

Destici ve beraberindekiler, BBP'nin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergah'ındaki kabrini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İsrail'in hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştiren Destici, "Duvarlarla çevrili alanın dışındaki tarihi Kudüs'ün dış mahallelerinde Filistin devleti kurulabilir denilmesini Filistinlilere ve İslam dünyasına hakaret olarak algılıyoruz ve reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İsrail'in hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir." şeklinde konuştu.

Anlaşmanın açıklandığı salonda Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin bulunmasını "kara bir leke" olarak niteleyen Destici, "Filistin halkının ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ziyaretini İsrail ve Ürdün'ün iznine bağlamak, özelde Filistin halkına genelde ise Müslümanlara karşı saygısız bir güç gösterisidir. Filistin topraklarının bir kısmının para karşılığı bırakılmasını teklif etmek ahlaksızlıktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

- "27 yıl önce hakikatin hatırına siyaset üreten bir lider etrafında toplandık"

Muhsin Yazıcıoğlu'na duyduğu özlemi ve saygıyı dile getiren Destici, "Bundan tam 27 yıl önce güçlünün haklı değil haklının güçlü olması gerektiğini en gür seda ile haykıran ve 'hakikatin hatırına' siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.