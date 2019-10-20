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Destici: Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Kürtler bizim kardeşimiz.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Bu harekat, asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir" dedi.

Çorum'a gelen Genel Başkanı Destici, Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen BBP İl Kongresi'ne katıldı. Burada partililere seslenen Destici, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemli süreçten geçtiğini belirten Destici, "Ordumuz Suriye'nin kuzeydoğusuna güçlü harekat gerçekleştiriyor. Büyük Birlik Partisi olarak bu harekatı başından beri destekledik. Harekatın yapılması noktasında da tavsiyelerimizi dile getirdik; çünkü bu bir zaruretti ve neticede devletimiz gereğini yaptı. Ordumuz bölgeyi teröristlerden temizlemek için güçlü bir harekat başlattı" diye konuştu.

'BÖLGENİN ASIL SAHİPLERİNE TESLİMİ İÇİN HAREKAT YAPILIYOR'

Harekatın, Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürtlere karşı olmadığını vurgulayan Destici, "Buradan hem Batı'ya hem Avrupa'ya hem de bu soysuz ve hainlere şunu söylemek istiyorum. Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Dolayısıyla bu harekat asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir. Bu büyük bir iftiradır. Bazıları da 'işgal' diyor. Bunu söyleyen 'Ya hain ya soysuzdur' demiyorum; bunu söyleyen, hem haindir hem soysuzdur. Bu bir işgal değildir, tam tersine orayı özgürleştirmedir, teröristlerden kurtarmaktır. O bölgeyi asıl sahiplerine teslim etmek için bu harekat yapılmıştır" dedi.

'MEKTUBU KINIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösteren BBP lideri Destici, "Dünya devletleri, Birleşmiş Milletler, ABD harekatın durdurulmasını istedi. Türkiye durdurmayınca ABD'den heyet geldi. Bu heyetten önce bir mektup geldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik aptalca ve şapşalca yazılmış mektubu reddediyoruz ve kınıyoruz. Esas muhataplarının da sahibine iade etmesini ve hadlerini bildirmesini bekliyoruz. Bu siyaset meselesi değildir, siyaset üstüdür" diye konuştu.

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