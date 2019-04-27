Destici: Cinsel istismarcılar ve teröristler için idam istiyoruz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da partisinin il başkanları ve yerel yöneticileriyle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBD) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı hatırlatarak, “Bu tür suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum. Türkiye'de idamın iki suç için birincisi cinsel istismar, ikincisi askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

BBP'nin, il başkanları ve yerel yöneticiler toplantısı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan BBP Genel Başkanı Mutafa Destici, 27 Nisan 2007 e-muhtıranın 12'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bundan tam 12 yıl önce 27 Nisan tarihinde seçilmiş sivil hükümete karşı bir e-muhtıra verildi, yani e-darbe yapıldı. BBP bütün darbelerde durduğu gibi bu darbede de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın önderliğinde sapasağlam bir kaya gibi durdu ve darbecilere geçit vermeyeceğimizi bir kere daha ortaya koydu" dedi.

ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİNE İDAMI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bugünlerde hepimizin yüreğini yakan bir hadisenin yaşandığına dikkat çeken Mustafa Destici, “O da körpecik çocuklarımıza karşı hunharca, alçakça, gaddarca, haince, kahpece gerçekleştirilen cinsel istismarlar, tecavüzler ve ölümler" dedi. Son olarak İstanbul'da 5 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını kaydeden Destici, şöyle dedi:

"Tabii ki yapanı lanetliyoruz. Elbette ki hukukun önüne çıkarılıp gerekli cezayı alma noktasında her türlü işlemin yapılmasının takipçisiyiz. Lakin mevcut kanunlarımızın bu cezanın karşılığını veremediğini düşünmekteyim. Ve bu tür suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum. Biz BBP olarak bu hususla ilgili, yani Türkiye'de idamın iki suç için geri getirilmesi için, birincisi küçük yaşta çocuklarımızın ırzına geçen, onlara cinsel istismarda bulunan, tecavüz eden ve daha sonrada öldüren sapıklar için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkıp, bombayı patlatıp askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bu talebimizi de sadece sözde bırakmadık."

'YANIMIZDA DURAN BİR PARTİ GURUBU YOK'

Bu konuda topladıkları 2 milyon imzanın şu anda meclis dilekçe komisyonunda olduğunu kaydeden Mustafa Destici, "Onun üstüne bu dönem meclise girdikten sonra, meclisin açılmasıyla 1 Ekim tarihi itibariyle anayasa değişikliği teklifimizi de bu hususla ilgili meclisle paylaştık. Ama maalesef şu ana kadar BBP dışında bu konuda samimi adım atanı görmedik. Fert olarak imza atan milletvekillerimiz var ama grup olarak şu anda 'evet' diye bizim yanımızda duran bir parti grubu yok" dedi.

31 MART SEÇİMİNİN İKİ KAZANIMI OLDU

31 Mart seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, BBP'nin tüm adaylarına ve sahada çalışan parti teşkilatlarına teşekkür ederek, adeta yedi düvele karşı mücadele verildiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinde ülkenin ve milletin iki önemli kazanımı olduğuna işaret eden Destici, “Bunlardan birincisi ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde siyasi bölücülerin 2014 seçim sonuçlarına göre gerilemiş olmaları, Ağrı, Bitlis, Şırnak başta olmak üzere pek çok il ve ilçede seçimi kaybetmiş olmalarıdır. Ve BBP'nin o bölgelerle ilgili seçime HDP'nin kazanma ihtimali olan yerlerde katılmama kararının bu sonuca ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz. İkincisi 16 Nisan referandumu ve akabindeki 24 Haziran seçimlerinden sonra 'Efendim Türkiye'de artık sistem değişti, Türkiye'de artık demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi diktatörlük geldi, hatta bundan sonra seçim dahi olmaz' diyenler gördüler ki Türkiye'de demokrasi dimdik ayakta. Ve pek çok noktada muhalefet partilerinin başarılı olduğu görüldü. İktidarın ve muhalefetin kazandığı kaybettiği yerler oldu, yani demokrasi işledi ve milletimiz ne derse o oldu" diye konuştu.

'YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYACAĞIMIZI İLAN ETMEMİZ LAZIM'

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların seçim takviminin ve sürecinin bir parçası olduğunu belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun için niye itiraz ediyorsun denemez. Böyle bir hak varsa, kanun, hukuk böyle bir hak vermişse elbette ki herkes bu hakkını kullanabilir. Önemli olan YSK'nın vereceği karardır. YSK'dan beklenen nedir, önündeki yasalara göre karar vermesidir. Onun neticesinde YSK'nın vereceği karara da hepimiz saygı duymak zorundayız. İstediğimiz gibi karar verdiğinde 'YSK doğru güzel karar verdi Türkiye'nin önünü açtı', istemediğimiz karar verdiğinde 'YSK yanlış karar verdi baskı yedi.' Bunların hiçbirisini doğru bulmuyorum. Eğer orada bir kurumumuz varsa ve o en nihai kararı verecek olan kurumsa hepimizin bunu yıpratmamak adına vereceği karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklamamız ve şimdiden ilan etmemiz gerekir diye düşünüyorum."

SEÇİM YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Seçim sonuçlarını değerlendirirken seçim yasasındaki değişikliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Destici, “Bu seçimler de gösterdi ki bizim seçim yasasında yapmamız gereken önemli değişiklikler var. Yeni hayata geçen sistemle ilgili UYAP yasaları kapsamında yapmamız gereken çalışmalar var. Evvela bu seçimi, kış şatlarından kurtarmamız gerekiyor. Son bir yıl kala bu gündeme geliyor, anayasa değişikliği gerektiğinden bu yapılamıyor. Hemen mümkünse bu dönem meclise önümüzdeki yasama döneminde bunu halletmemiz gerekiyor. İkinci bir mesele, bu seçimde ittifaklar yapıldı, ama resmi değil, gayriyasaldı. Mademki ittifaklar yapılıyor ve yapılacak, o zaman bunu da genel seçimde olduğu gibi yasal hale getirmek ve kanununu bir an önce çıkarmak gerekiyor. Bir başka husus, bu seçimlerde de gördük ki sahada büyük bir adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik var. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle siyasi partilere yapılan hazine, seçim yardımlarının adil hale ve anayasada yazıldığı gibi hakça verilmesi gerekiyor. Seçime 12 parti katılıyor ama sadece 5 parti seçim yardımı alıyor. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Bir başka hususta, evet ittifaklarla belki baraj halledilebiliyor ama bizim bunu lugatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İttifaka gerek kalmadan bu seçim barajının ilk çıkarılacak seçim yasasında yapılacak değişiklikler kapsamında halledilmesi gerekiyor."

31 MART SEÇİMİNDE BBP

Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerini partisi açısından da değerlendirdi. BBP olarak 12 il, 224 büyükşehir ilçe, 55 büyükşehir olmayan ilçe ve 66 belde olmak üzere toplam 355 belediye başkan adayıyla sahaya çıktığını kaydeden Başkan Destici, "Toplam geçerli oy sayısı 22 milyon 123 bin 239, burada aldığımız oy 672 bin 403, yani oranımız yüzde 3,4. Bir başka sonuç, belediye başkanlığı seçimlerinde 10 yerde birinci parti, 53 yerde ikinci, 88 yerde üçüncü parti toplam 151 yerde ilk üç parti arasında yer aldık" dedi.

Belediye başkanlığı seçiminde 8 seçim çevresinde yüzde 45'in üzerinde, 17 seçim çevresinde yüzde 40'ın üzerinde oy almalarına rağmen ikinci parti olduklarını vurgulayan Mustafa Destici şöyle dedi:

"Halbuki Tutak belediye başkanımız yüzde 19,5'la seçildi. Yani diğer seçim çevrelerinde de oy biraz daha dağılmış olsaydı bugün en az 40 civarında belediye başkanımız olacaktı. 30 büyükşehrin 519 ilçe belediye meclis üyeliğinde 2014 yılında aldığımız oy 470 bin 609, yani 1.39, 2019'da 677 bin 374 yani yüzde 1.90'a çıkmış. 30 büyükşehir ilçe belediye meclisinde ve 51 il genel meclisi, 2014'de 702 bin 35, oy oranımız 1.55. Bu seçimlerde ise 882 bin 52'ye yükselerek 1.90 oy oranına ulaşmış. Geçtiğimiz seçimlerde bu ilçelerin tamamında aday göstermiştik, bu seçimde ise dörtte birinde aday göstermedik, bu oranda dikkate alınmalıdır. Erzurum ve Kahramanmaraş gibi iki büyükşehir, 7.36 ve 6.26 oy oranları ile üçüncü sırada iken, 5 büyükşehirde dördüncü, 30 büyükşehrin 9'unda ise yüzde 3'ün üzerinde oy aldık. 2014 seçiminde 6 belediye başkanlığı kazanmışken, 2019'da 10 belediye başkanlığı kazanarak yüzde 70 oranında artış sağladık. 2014 seçim sonucunda 169 il genel meclis ve belediye meclis üyeliği kazanmışken, 2019'da 236 il genel meclis ve belediye meclis üyeliği kazanarak burada da sayımızı yüzde 40 artırdık. Elbette ki bu hedeflediğimiz başarı değil, hedeflerimiz daha büyüktü ama bir önceki seçimle kıyasladığımızda buradaki artışı göz ardı edecek, görmezden gelecek değiliz."

İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.