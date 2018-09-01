Destici: Çözüm, üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz 

BİLECİK, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, döviz kurundaki artışla ilgili, "Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar mutlaka vatandaşımıza yansıyacaktır. İşte doğalgaza, akaryakıta gelen zamlar. Bizim buna çözüm bulmamızın yolu; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz" dedi. Bilecik'e gelen Mustafa Destici, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu. Türbe çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Destici, "Şeyh Edebali hazretleri başta olmak üzere onun bütün aile ferdini, onunla birlikte bu toprakların Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında emeği olan bütün büyüklerimizi, ecdadımızı, Ertuğrul Gazi dedemizi, Osman Gazi atamızı ve onun neslinden gelip de üç kıtada hüküm süren bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum. Onlar burada küçük bir beylikten, bir cihan devletini kurdular. İşte o azmin, o şevkin, o inancın izlerini bu topraklarda görüyoruz. Bu ruhu yaşatmamız, o ruha sahip çıkmamız hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

'TERÖRE KARŞI CİDDİ MÜCEDELE SERGİLENİYOR' Türkiye'nin teröre karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Mustafa Destici, "Türkiye şu anda teröre karşı ciddi bir mücadele sergiliyor. Burada da büyük başarılar elde ediliyor. Türkiye içlerinde terörist gruplar çok minimize seviyeye getirildi, ama tabi ki fırsat bulunca yine eylemlerine devam ediyorlar ve şehitlerimizi daha çok operasyonlarda veriyoruz. Çünkü, Türkiye kararlı bir şekilde terörizme karşı bir operasyon yürütüyor" dedi. 'CARİ AÇIĞI KAPATMAMIZ LAZIM' Döviz kurlarındaki artışa da değinen Destici, buna karşı üretimi artırıp tasarrufa yönelmeyi önerdi. Destici şöyle konuştu: "Dövizde, dolarda yükseliş oldu. Dolayısıyla da biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Petrol ve gaz başta olmak üzere biz enerjiyi yüzde 90'ların üzerinde bir seviyede dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla da bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar, mutlaka zam olarak vatandaşımıza yansıyacaktır. Bunu da yavaş yavaş işte doğalgaza gelen zam, akaryakıta belli aralıklarla gelen zamlar. Onlar daha sonra yavaş yavaş diğer maddelere de yansıyacak. Çünkü maliyetler yükseliyor, işin doğrusu bu. Yani bizim buna çözüm bulmamızın yolu şuradan geçiyor; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız. Tasarruf edeceğiz ve burada cari açığımızı kapatmamız lazım. Bizim dış ticaretimizi mutlaka, ama mutlaka dengelememiz lazım. Bizim şu anda ithalat-ihracat arasındaki farkımız 100 milyar doların üzerinde. Bunun yaklaşık 50 milyar dolarını da turizm gelirleri ve özelleştirme ile kapatıyoruz. Ama 50-55 milyar dolar her yıl cari açık olarak, hanemize borç olarak yazılıyor. Bunu nasıl çeviriyorsunuz? Dış borç veya dışarıdan gelen yatırımcı ile bunu çeviriyorsunuz. Ama tabi Amerika gibi bir emperyalizmin ve kapitalizmin babası olan bir ülke ambargolar yürürlüğe koyduğunda bütün dünya piyasasını da etkiliyor. Bunun da olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalıyorsunuz."