HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Destici'den 'genel af' çıkışı: Cezaların caydırıcılığını zedeliyor

Destici'den 'genel af' çıkışı: Cezaların caydırıcılığını zedeliyor

20.12.2023 13:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamasının ardından 'genel af' bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Konuyla ilgili son çıkış Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. Destici, "Devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Destici'den 'genel af' çıkışı: Cezaların caydırıcılığını zedeliyor

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "yeni yargı paketinde bir genel affın söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin, afların cezaların caydırıcılığını ve hukukun toplumu koruma fonksiyonunu zedelediğini ifade etti.

Kul hakkı almanın kanunla affedilmesini doğru bulmadıklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bir evrensel hukuk prensibi olarak, devletin kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisi olmaması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin, bin yılın üzerinde hayatını şekillendiren ve kendimize hayat nizamı kabul ettiğimiz inançlarımızın da bu tip uygulamalara izin vermediğini düşünüyorum. Özellikle kişilere karşı işlenen suçlarda, ceza işlemediği zaman suçun mağdurları, kendi adaletlerini yerine getirmeye kalkışıyorlar ki bu durum, yeni suçlara, yeni mağduriyetlere neden oluyor."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Biz zalim, terörist, Siyonist İsrail'in tam karşısında, Gazze'nin, Filistin'in, masumların da tam yanındayız. İsrail şunu hiç aklından çıkarmasın; diyelim ki Gazze'deki herkesi öldürdü ya da çıkarttı. Rahat mı oturacağınızı sanıyorsunuz? Sadece Gazze'dekilerden mi ibaret sanıyorsunuz? Asla değil, biz kendimizi Gazze'dekilerin yerine koyuyoruz. Gün gelecek, orada bir Filistinli kalmasa bile, bu Müslüman Türk milleti, bunun bedelini İsrail'e ödetecektir. "

Toplantının ardından BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için istifa ederek, görevini Hamza Kurt'a devretti.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bunu yiyen hasta olmaz!" Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti"Bunu yiyen hasta olmaz!" Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti
Terör örgütüne bir darbe daha!Terör örgütüne bir darbe daha!
Hakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecekHakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecek
Anahtar Kelimeler:
genel af Mustafa Destici
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

5 TL madeni paradaki Atatürk tartışmasına yanıt geldi!

5 TL madeni paradaki Atatürk tartışmasına yanıt geldi!

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Atatürk'e hakaret yağdırmıştı! Hakim karşısına çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Atatürk'e hakaret yağdırmıştı! Hakim karşısına çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Fatih Erbakan'dan 'ittifak görüşmeleri' açıklaması

Fatih Erbakan'dan 'ittifak görüşmeleri' açıklaması

Aday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladı

Aday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.