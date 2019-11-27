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Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Parti'si (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li" iddiasını ortaya atanların ava giderken avlandığını söyledi.

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden CHP'li" iddiasına ilişkin, bu tür hadiselerin, siyaseti itibarsızlaştırdığını belirterek, "Burada, ava gidenin avlandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun provokatif bir girişim olduğunu kaydeden Destici, "Bir taşla, iki kuş vurma hesabı yapmışlar. Bu hesap ters dönmüş. Maalesef kendi taşlarıyla kendileri vurulmuş gözüküyor." dedi.

İddiayı köşesine taşıyan Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ı işaret eden Destici, "Maalesef yıllarca bu tipleri, 'usta duayen gazeteci' olarak toplumun önemli kesimine yutturdular. Ama bu son hadise de gösterdi ki, bunların bırakın usta, duayen, temiz bir gazeteci olmasını, hayatlarının önemli bir kısmının operatif hamlelerle toplumu, siyaseti dizayn etme operasyonlarıyla geçtiğini görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Kendi ellerinde patladı." yorumunu yaptı.

Yaşananların, gazeteciler ve siyasetçilere büyük bir ders olduğunu dile getiren Destici, "İnşallah bundan sonra hiç kimse ne bir gazeteci ne bir siyasetçi bu tür hadiselere girişmez diye ümit ediyorum." diye konuştu.

"TAM DA ONU HATIRLATARAK KULLANMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Bu hanımefendiye haddini bildirin" ifadesine ilişkin de Destici şunları kaydetti:

"Bu çok çirkin bir ifade... Bunun bir hanımefendiye karşı söylenmiş olması daha da çirkin. Başörtülü bir hanımefendiye karşı söylenmiş olması da bize göre içinde bu sözü kullanan açısından niyetinin de ifşa olmasıdır. Rahmetli Ecevit'in geçmiş dönemde Merve Kavakçı'ya yönelik söylediği sözün bir benzerini maalesef Engin Özkoç, Özlem Zengin'e karşı kullanmıştır. Tam da onu hatırlatarak kullanmıştır. Biz, niyet okuyucu değiliz ama kullanılan cümleye, üsluba, daha sonraki savunmasına da baktığımız zaman bunun çok net bu şekilde olduğu ifade edilmektedir. Toplum artık başörtüsü problemini geride bırakmıştır. Ama bazı kafaların hala orada asılı kaldıklarını görmüş oluyoruz. Ben, kendisini bir kere daha kınıyorum."

(AA)

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Mustafa Destici CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan

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