Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden CHP'li" iddiasına ilişkin, bu tür hadiselerin, siyaseti itibarsızlaştırdığını belirterek, "Burada, ava gidenin avlandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun provokatif bir girişim olduğunu kaydeden Destici, "Bir taşla, iki kuş vurma hesabı yapmışlar. Bu hesap ters dönmüş. Maalesef kendi taşlarıyla kendileri vurulmuş gözüküyor." dedi.

İddiayı köşesine taşıyan Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ı işaret eden Destici, "Maalesef yıllarca bu tipleri, 'usta duayen gazeteci' olarak toplumun önemli kesimine yutturdular. Ama bu son hadise de gösterdi ki, bunların bırakın usta, duayen, temiz bir gazeteci olmasını, hayatlarının önemli bir kısmının operatif hamlelerle toplumu, siyaseti dizayn etme operasyonlarıyla geçtiğini görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Kendi ellerinde patladı." yorumunu yaptı.

Yaşananların, gazeteciler ve siyasetçilere büyük bir ders olduğunu dile getiren Destici, "İnşallah bundan sonra hiç kimse ne bir gazeteci ne bir siyasetçi bu tür hadiselere girişmez diye ümit ediyorum." diye konuştu.