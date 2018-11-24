HABER

Destici: Doğru eğitim her şeyin başıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de terörün ve kaçak maden ocaklarında meydana gelen ölümlerin temelinde eğitim eksikliğinin olduğunu belirterek, "Doğru eğitim vermek her şeyin başıdır.

Destici: Doğru eğitim her şeyin başıdır

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de terörün ve kaçak maden ocaklarında meydana gelen ölümlerin temelinde eğitim eksikliğinin olduğunu belirterek, "Doğru eğitim vermek her şeyin başıdır. Bununla ilgili de devletin hiçbir şeyden kaçınmaması gerekiyor. Bunun için de atması gereken bütün adımları atması gerekiyor" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eğitim Bir-Sen tarafından Zonguldak'ta Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Destici doğru eğitimin her şeyin başı olduğunu belirterek, "Zonguldak'ta birkaç gün önce yaşanan maden faciası var. Allah rahmet eylesin, 3 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlar da ailelerini geçindirmek, rızıklarını kazanmak için çalışıyorlardı. Eğitimde eksikliğimiz olmasaydı, böyle bir kaçak ocak meselesi, böyle bir bilinçsiz işçi- işveren sorunu ile karşı karşıya kalır mıydık? Kalmazdık. Aynı şey terör için de geçerli. Türkiye 35 yıldır terörle mücadele ediyor. Terör dışarıdan da desteklenen bir güruh, bir taşeron çete olarak bakamayız. PKK terör örgütü hain, kandırılmış, kanlı, emperyalistlerin, Siyonistlerin kullandığı kanlı bir terör örgütüdür, maşadır. Ama zemini nerede bulmuştur, bizim kendi ülkemizin sınırlarımız içerisinde bulmuştur. Binlerce teröristi nereden almıştır? Bizim kendi sınırlarımız içerisindeki ailelerden almıştır. Şayet biz onları iyi eğitebilmiş olsaydık, vatan ve millet sevgisini onlara aşılayabilmiş olsaydık, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olsaydık acaba bugün tablo bu şekilde olur muydu? O bölgede bir çok öğretmen ki; öğretmen bile denmez, terör propagandası yapıyor. Bunlara da müsaade etmemek gerekiyor. Yani doğru eğitim vermek, her şeyin başıdır. Bununla ilgili de devletin hiçbir şeyden kaçınmaması gerekiyor. Bunun için de atması gereken bütün adımları atması gerekiyor" diye konuştu.
Eğitimdeki gelişme ile öğretmenlerin de eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Destici, şöyle konuştu:
"Kendi okuluma gittiğimde 70'in üzerinde öğrencinin olduğu sınıflarda okuduk. Şimdi sınıflar 20 kişilik. Her sınıfta akıllı tahta var, her öğrencinin bir bilgisayarı var. Ancak şunu kesinlikle unutmamamız lazım. Eğer öğretmenlerinizi iyi yetiştiremiyorsanız, öğretmenlerinizin hakkını vermiyorsanız, öğretmeninizi memnun etmiyorsanız, öğretmeninizin çalışma şartlarını en üst düzeye çıkarmıyorsanız isterseniz 20 kişilik değil, 10 kişilik sınıflar yapın, isterseniz bir değil, 2 akıllı tahta koyun, isterseniz de bir öğrenciye 3 bilgisayar verin eğitimde sıfır çekersiniz ve başarıyı yakalayamazsınız. Her şeyin başı öğretmendir. İlk başta öğretmenlerinizi iyi yetiştireceksiniz, daha sonra da öğretmenlerinizin çalışma şartlarını kolaylaştıracaksınız bunun için bütün şartlarınızı seferber edeceksiniz. Öğretmen dersine mutlu bir şekilde girip çıkmalı ve akşam da eğitimle, öğrencisiyle meşgul olması için başta geçim sıkıntısı olmak üzere hiçbir şeyi düşünmemesi gerekiyor. Bugün böyle mi? Bugün bunun böyle olduğunu bir sürü mesafe almamıza rağmen söyleyemeyiz. 3600 ek gösterge meselesi geçtiğimiz seçimlerde deklare edilerek söz verildi. Biz de bunun gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanımız önderliğinde takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ümidimiz seçimlerden önce 2019 itibari ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bir diğer husus da kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler arasındaki farklar. Ücretli olan öğretmen arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ellerine geçen para asgari ücretin de altında bir para. 1100-1200 TL ellerine geçen para ders saati sayısına göre. Ücretli bir öğretmenin 1200 TL ile ailesini geçindirmesi ne kadar mümkündür?"

FOTOĞRAFLI

Destici: Doğru eğitim her şeyin başıdırDestici: Doğru eğitim her şeyin başıdır

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Büyükşehir adayı göstermeyecek (2)Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Büyükşehir adayı göstermeyecek (2)
Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacakBahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.