Destici: Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz fikri soykırıma tabi tutuluyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmünün devam ettiğini belirterek, "Milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz kamplara kapatılmışlar, fikri soykırıma tabi tutuluyorlar" dedi. Ankara'da BBP ve Alperen Ocakları tarafından, 'Doğu Türkistan’dan Yemen’e Zulme Son' mitingi düzenlendi. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’ndaki mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Doğu Türkistanlı vatandaşların da katıldığı mitingde, 'Doğu Türkistan davası BBP'ye emanet', 'Katil Çin, çocuklarım nerede' yazılı dövizler taşıdı. Mitingde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Uygur Türklerine zulmünün devam ettiğini belirterek, "Fikri ıslahat çalışmaları adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz kamplara kapatılmışlar. Fikri soykırıma tabi tutuluyorlar. Kimliklerinden, kültürlerinden, inançlarından vazgeçmeyenler ya ağır işkencelere tabi tutuluyorlar, ya da kurşuna diziliyorlar, ya da Çin’in farklı bölgelerine sürülerek kaybediliyorlar, yok ediliyorlar. Bunu herkes duysun. Her milletin bağımsız yaşama hakkı vardır. Şu anda dünyada sayıları Doğu Türkistan’ın 40’ta, 50’de biri olan milletler bile bağımsız bir şekilde yollarına devam etmektedir. Ama iş Doğu Türkistan'a gelince orada herkes durmaktadır. Çünkü, herkes Çin’le dengeler adına kendi çıkarlarını gözetmektedir. Halbuki Doğu Türkistan coğrafyasına baktığımız zaman Çin dışındaki neredeyse bütün komşuları ya Türk devletleridir, ya Müslüman devletleridir. Maalesef Doğu Türkistan ümmetin kapsama alanı dışında bırakılmış gibi. Bu çok üzücüdür" dedi. 'BİZ ZULMÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ' Yemen'in de kanayan yaralardan biri olduğunu belirten Destici, "Yemen’de zulmü Müslümanlar birbirine yapıyor. Biz bunu da reddediyoruz. Zulmü Çin de yapsa, Rusya da yapsa, Siyonistler de yapsa emperyalistler de yapsa, biz zulmün her türlüsüne karşıyız. Zulüm kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın bizler, sizler ve BBP’liler, Alperenler karşısındayız. 'Zulme hayır' diyoruz" diye konuştu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı miting, olaysız sona erdi.