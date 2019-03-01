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Destici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Destici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağız

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Destici, "Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeter de artar. Bütün milletvekillerine ve gruplarına sesleniyorum. Biz, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkarılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar'' dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Otelde düzenlenen toplantıda partililerine seslenen Destici, yerel seçimde kazanabilecekleri belediyelerden aday gösterdiklerini ve diğer partiler gibi hazineden seçim yardımı almadıkları için seçim çalışmalarını kıt kanaat sürdürdüklerini söyledi. Kürtlerin, tuzağa düşürüldüğünü savunan Destici, bunun için önlemler alınması gerektiğini belirtip, şöyle konuştu:
''Bugün de yapılan hatalar ve eksiklikler var. Oradaki kardeşlerimizin, özellikle Kürt kökenli kardeşlerimizin, PKK'nın siyasi bölücülerinin tuzağına düşmemesi, onların yanında yer almaması için ciddi önlemler paketi açıklanmalı, uygulanmaya konulmalı ve tedbirler alınmalı. En önemlisi de o bölgedeki insanlar şunun farkına varmalı. Ne bugün ne yarın asla terör örgütünün uzantısı siyasi bölücülere, bu ülkede hak tanınmayacak ve dolayısıyla devlet buna müsaade etmeyecek. Oradaki vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun çok açık ve net bir şekilde her ortamda vurgulanması lazım. Gelecekle ilgili o bölgede yaşayan insanlarımızın hiçbir endişesi olmaması lazım. Yarın, bugün belediyeyi PKK'nın siyasi uzantısı kazanırsa iş için aş için birtakım gereksinimler için onlara gitmek zorunda kalırız. Aklından çıkaracak ya da 'Devlet gün gelir, bunlarla geçmişte olduğu gibi masaya oturur' dedirtmeyeceğiz. Yok kardeşim, böyle bir şey asla olmayacak.''
Terör örgütünün belinin kırıldığını ve bundan sonra hepsinin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Destici, ''Ya terörden vazgeçecek ya terörü desteklemekten vazgeçecek ya da yok olacak'' diye konuştu.
'ALENEN BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR'
BBP lideri Destici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için adım atacaklarını kaydeden Destici, şunları söyledi:
''Bakın aslında şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olan siyasi partinin Türkiye'de faaliyette olmaması lazım; çünkü açıktan terörü destekliyor. Açıktan teröristlerle birlikte olduğunu ifade ediyor. Çıkıyor, eş başkanları ne diyor? Alenen bölücülük yapıyor. Türkiye'nin bir bölgesini bölüyor ve ona ayrı bir isim veriyor. Bu bile o partinin kapatılması ve o kişiyle ilgili hukuki sürecin başlamasına yeter de artar. Şimdi Meclis'te bütün milletvekillerine, gruplarına sesleniyorum. Ne duruyorsunuz kardeşim? Biz Büyük Birlik Partisi olarak onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı önüne çıkarılması için gerekli adımları atacağız. Bakalım ne yapacaklar, hepimiz göreceğiz.''

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Destici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağızDestici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağızDestici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağızDestici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağız

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