Destici: Ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir -1

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) -BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ekonomiye ilişkin, "Şu anda ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Bu krizin nedenleri arasında zamanında düzeltilmeyen halının altına süpürülerek günü kurtaran politikaların neden olduğu yapısal sorunlar da var. Yaşanan ekonomik sorun da dış mihrakların da müdahalesi var sadece bir nedene bağlı değil. Ülkemiz dış bir ekonomik kuruluş ile adı ister IMF, ister McKinsey olsun bir anlaşma yapmışsa şeffaf bir şekilde hangi kurallar çerçevesinde anlaşma yapılmışsa paylaşılması lazım. Dedikoduların önüne böyle geçilecektir. Her şey milletin gözü önünde yürütülmeli. Milletin aradığ şeffaflıktır. Bu sağlanırsa millet destek verecektir. Ekonomiye ilişkin şu anda yaşadıklarımızın en önemli sebebi cari açıktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hedef 2019 Yerel Seçimler" programında konuştu.

Belli suçlarla ilgili idam cezası teklifini 1 Ekim itibariyle hazırladıkları anayasa değişiklik metnini TBMM'de düzenlenen basın toplantısı ile duyurarak destek istediklerini anımsatan Destici, "HDP dışında TBMM'de grubu bulunan siyasi parteleri ziyaret ederek onların da desteğini istedik. Diğer temsil edilen siyasi partilerle de görüşeceğiz. Anayasa değişikliği teklifi için 200 imza gerekiyor. 200 imzanın tamamlanacağını inanıyoruz. Parti olarak siyasi suçlar için asla idam cezasının geri getirilmesini savunmadık, savunmayız. Bunun bedelini en ağır ödemiş siyasi parti temsilcileriyiz. Sapık ve caniler için bir de sonu ölümle biten fiili terör suçunu işleyen hain teröristler ve azmettirenler için. Bunlara karşı olan varsa çıksın açıkça söylesin. Herkes net olsun. Biz iki suç için istiyoruz. Milletin önünde başka Meclis'te başka konuşmasınlar. TBMM'de yeterli imzayı bulamazsak tekrar halkımıza gideceğiz. Bu iki suç için idam cezası gelene kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.