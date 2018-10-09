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Destici: Ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 02:02 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ekonomiye ilişkin, "Şu anda ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) -BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ekonomiye ilişkin, "Şu anda ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Bu krizin nedenleri arasında zamanında düzeltilmeyen halının altına süpürülerek günü kurtaran politikaların neden olduğu yapısal sorunlar da var. Yaşanan ekonomik sorun da dış mihrakların da müdahalesi var sadece bir nedene bağlı değil. Ülkemiz dış bir ekonomik kuruluş ile adı ister IMF, ister McKinsey olsun bir anlaşma yapmışsa şeffaf bir şekilde hangi kurallar çerçevesinde anlaşma yapılmışsa paylaşılması lazım. Dedikoduların önüne böyle geçilecektir. Her şey milletin gözü önünde yürütülmeli. Milletin aradığ şeffaflıktır. Bu sağlanırsa millet destek verecektir. Ekonomiye ilişkin şu anda yaşadıklarımızın en önemli sebebi cari açıktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hedef 2019 Yerel Seçimler" programında konuştu.

Belli suçlarla ilgili idam cezası teklifini 1 Ekim itibariyle hazırladıkları anayasa değişiklik metnini TBMM'de düzenlenen basın toplantısı ile duyurarak destek istediklerini anımsatan Destici, "HDP dışında TBMM'de grubu bulunan siyasi parteleri ziyaret ederek onların da desteğini istedik. Diğer temsil edilen siyasi partilerle de görüşeceğiz. Anayasa değişikliği teklifi için 200 imza gerekiyor. 200 imzanın tamamlanacağını inanıyoruz. Parti olarak siyasi suçlar için asla idam cezasının geri getirilmesini savunmadık, savunmayız. Bunun bedelini en ağır ödemiş siyasi parti temsilcileriyiz. Sapık ve caniler için bir de sonu ölümle biten fiili terör suçunu işleyen hain teröristler ve azmettirenler için. Bunlara karşı olan varsa çıksın açıkça söylesin. Herkes net olsun. Biz iki suç için istiyoruz. Milletin önünde başka Meclis'te başka konuşmasınlar. TBMM'de yeterli imzayı bulamazsak tekrar halkımıza gideceğiz. Bu iki suç için idam cezası gelene kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"AF TEKLİFİNE KAPSAMI İTİBARİYLE TEREDDÜTLÜ YAKLAŞMAKTAYIZ"

Af teklifine ilişkin Destici, "Kapsamı itibariyle tereddütlü yaklaşmaktayız. Hangi zaruretlerin bu af uygulamasını gerekli kıldığına dair hususlarda bilgi eksikliği mevcut. İleri sürülen gerekçeler, kamuoyu vicdanı gibi bizlerin de vicdanını, aklını şu ana kadar tatmin etmemiştir. 'Kader mahkumu' tanımlamalarıyla meşruiyet ve rıza üretilmeye çalışılması ayrıca bir husustur. 'kervan yolda düzülür' hesabı tıpkı 'Rahşan affı' olarak nitelenen af uygulamasında olduğu gibi içeriğinin genişlemeyeceğinin hiç bir garantisi yoktur. Ucu açık bu tür uygulamalar ateşlerin düştüğü ocakları rencide edip yakmaktadır. İlkesel duruşumuzdan taviz vermiyoruz. Kulun kula işlediği suçlarda devletin ya da Meclis'in af yetkisi olmamalıdır diyoruz. Varsa da kullanmamalıdır" açıklamasında bulundu.

"EKONOMİK BİR KRİZİN YAŞANDIĞI SU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEKTİR"

Ekonomiye ilişkin Destici, "Şu anda ekonomik bir krizin yaşandığı su götürmez bir gerçektir. Bu krizin nedenleri arasında zamanında düzeltilmeyen halının altına süpürülerek günü kurtaran politikaların neden olduğu yapısal sorunlar da var. Yaşanan ekonomik sorun da dış mihrakların da müdahalesi var sadece bir nedene bağlı değil. Vatandaşlarımızın geliri artık giderlerini karşılayamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Gelir gider dengeleri alt üst olmuş durumda. Yorgan ayağa kısa gelmektedir. Üreticiden ÖTV alınmasını doğru bulmuyoruz. Yeterli olmasa da ekonomiye ilişkin önlemler alınıyor. Ülkemiz dış bir ekonomik kuruluş ile adı ister IMF, ister McKinsey olsun bir anlaşma yapmışsa şeffaf bir şekilde hangi kurallar çerçevesinde anlaşma yapılmışsa paylaşılması lazım. Dedikoduların önüne böyle geçilecektir. Her şey milletin gözü önünde yürütülmeli. Milletin aradığ şeffaflıktır. Bu sağlanırsa millet destek verecektir. Ekonomiye ilişkin şu anda yaşadıklarımızın en önemli sebebi cari açıktır" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA YEREL SEÇİMLERDE BAĞLIYIZ"

Cumhur ittifakına ilişkin Destici, "Cumhur ittifakının ruhuna yerel seçimlerde bağlıyız. Bu ittifakın sürmesinden yanayız. Tehditler ve tehlikeleri ortadan kaldırana kadar belli oranda uzlaşmalar en doğal olandır. Bu ittifakın yerel seçimlerde yasal bir zemini yoktur. Ama nasıl yapılacağı hususu henüz netleşmemiştir. İster gönül ittfakı şeklinde olsun ister başka şekilde olsun yapılmasının doğru olduğunu dile getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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