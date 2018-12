Destici: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilmelidir

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettikleri emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir" dedi.

BBP Lideri Destici, genel merkezde düzenlediğini basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini savunan Destici, "Vatandaşımız hayatını idame ettirme adına bu rakamı arzu ediyor, bu bir konforlu hayat rakamı değildir. Sadede açlık sınırı altında kalmamak adına istenen bir rakamdır” dedi.

‘BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ’

Emeklilikle yaşa takılanların haklı talepleri olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Önce devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettiklerindeki emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir. Burada bütçe dengelemesinden bahsedilmektedir. Devletimizin bunu karşılayacak parası olduğuna biz inanıyoruz. Devletimizin bu gücü vardır. 3 bin 600 ek gösterge beklentisi içinde olan öğretmen, din görevlisi, uzman jandarma, polis, hemşirelerimiz var, bunlara verilen sözün yerine getirilmesini biz bekliyoruz. Bütün bu konuştuğumuz taleplerin hepsi verilmiş olsa en fazla 40 milyar TL yıllık maliyetinin olduğunu görüyoruz. Bu da en yüksek hesaplamalarla çıkan rakamdır. Bütçeye baktığımızda Türkiye, 117 milyar sadece faize para ödüyor. Biz bu faiz illetinden memleketimizi kurtarırsak bu vatandaşlarımızın bütün taleplerini yerine getirdiğimiz gibi onların istediğinin 2 ya da 3 katını verebilecek bir kaynağı da oluşturabilme gücüne sahibiz."

İŞSİZLİK SORUNU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranının Eylül’de, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 olduğunu belirten Destici, şöyle dedi:

"Türkiye’de işsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye ulaşmış. Bu veriler, Türkiye’nin mutluluk ya da mutsuzluk rakamlarıdır. İşsizlik, toplumsal olaylara kadar, gündelik ve Türkiye’nin geleceğine dair her şeyle yakından ilgili ve bağlantılıdır. Bu döngü Türk Milletine de Türkiye’ye de öyle zarar veriyor ki sokakta yürüyen insanlara bir bakın. Sizce kaçı halinden memnun görünüyor? Devlete ve bu kürsülerde yer alan bizlere düşen görev, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek ve yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Devletimizin bu anlamda daha sağlıklı ve ileriye dönük adımlar atması gerekmektedir."

‘ÖNCE TOPRAKLARINI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEK’

Suriye’nin kuzeyinde kurulacak bir terör devleti fikrinden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Kuzey Irak’ta bulunan Karacak Dağı’nı vurmamız ve ardından, dost ve komşu ülke Irak’ın bu harekâtımız nedeniyle devletimizi protesto etmesini, son derece üzücü ve yanlış bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Irak’ın Türkiye’ye söyleyecek sözü yoktur. Eğer Irak devletse, önce topraklarını teröristlerden temizleyecek. Teröristlerden temizlemezse, Türkiye temizlemesini bilir. İster Irak olsun, ister Suriye olsun. Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak yönetiminden beklentimiz, terör unsurlarının faaliyetlerine hiçbir şekilde izin vermemesi ve müsamaha göstermemesidir. Evet, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun diğer operasyonlardan daha büyük riskleri vardır. Bu risklerin en başında ‘ABD ile çatışmak’ gelmektedir. ABD’nin, siyonistlerin ve tüm emperyalistlerin her durumda önümüze taş koymasına, oluşturacakları Türkiye’siz planlara, Doğu Akdeniz’de altımızı oymalarına ve daha da önemlisi gelecek nesillerimizin güvencelerine el koymalarına izin vermemek için Fırat’ın doğusuna bu operasyonun yapılması zorunludur."

