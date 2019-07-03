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Destici: Eski sisteme geri dönmemiz mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim eski sisteme dönmemiz mümkün değil.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim eski sisteme dönmemiz mümkün değil. Yeni sistemin aksaklıkları olabilir. TBMM gerekirse bir komisyon kurarak aksaklıkları giderebilir. Şu an geçiş dönemindeyiz, geriye dönmek mümkün olmadığı gibi doğru da değil" dedi.
Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan olayları değerlendiren Mustafa Destici, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğıan’ın, G-20 Zirvesi'ndeki temaslarına değinerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına güvenilmemesi gerekir. ABD sadece başkandan ibaret değil, kendine has bir yönetim şekli var. S-400 konusunda ABD kongresinin itirazları var" dedi. ABD'nin Suriye'de PKK'ya destek verdiğine, Libya'daki ABD silahlarının terör örgütlerince başka yerlerde de kullanıldığını söyleyen Destici, Türkiye’nin dikkatli davranması gerektiiğini kaydetti.
SİSTEM TARTIŞMALARI
Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki tartışmalarla ilgili ise şunları söyledi:
"Sistem değişti, bitti gitti. Bizim eski sisteme geri dönmemiz mümkün değil. Yeni sistemin aksaklıkları olabilir. TBMM gerekirse bir komisyon kurarak aksaklıkları giderebilir. Şu an geçiş dönemindeyiz, geriye dönmek mümkün olmadığı gibi doğru da değil. Sistemden önce adalet ve demokrasiyi konuşmamız gerekir. Bir ülkede önemli olan adalet ve demokrasinin varlığıdır. Hangi sistemle yönetilirse yönetilsin, önemli olan adaletin olması. Adalet ve demokrasi eksiklikleri giderildiği zaman sistem tartışmaları yaşanmaz."

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