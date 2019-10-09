Destici: Fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelinen noktada özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili hazırlıkları tamamlanmış olan bir operasyon kaçınılmaz ve zaruri bir hale gelmiştir. Orada teröristler bulunduğu sürece Türkiye'ye yönelik tehdit bitmeyecek. Dolayısıyla bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi lazım" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, erzak taşınan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı diledi.

'BÖLGENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİ LAZIM'

Destici, Türkiye'nin başından beri hedefinin Suriye'nin istikrara kavuşması olduğunu bildirdi. Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekâta ilişkin Destici, şunları söyledi:

"Gelinen noktada özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili hazırlıkları tamamlanmış olan bir operasyon kaçınılmaz ve zaruri bir hale gelmişti. Peki, Türkiye niçin böyle bir operasyon yapma ihtiyacı hissetti; sınırımızda bize açık tehdit var ve sınır güvenliği için bunu yapıyor. Ve orada teröristler bulunduğu sürece Türkiye’ye yönelik tehdit bitmeyecek. Dolayısıyla bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi lazım. Tehlikeyi orada bertaraf etmekle yükümlüyüz, zorundayız. Gelecek nesillerimize karşı bizim böyle bir mecburiyetimiz var. O yüzden mesele, bölgeyi teröristlerden temizleme meselesinin de çok üzerine geçmiştir. Eğer biz bugün bu harekâtı yapmaz, o bölgeyi PKK, YPG’den temizlemezsek, yarın kendi sınırlarımız içerisinde bu mücadeleyi vermek zorunda kalırız. Özellikle ana muhalefet başta olmak üzere bazı muhalefet partilerimizin anlayamadığı, anlamakta zorluk çektiği ya da anlayıp da buna göre politika üretmedikleri nokta burasıdır."