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Destici: Fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelinen noktada özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili hazırlıkları tamamlanmış olan bir operasyon kaçınılmaz ve zaruri bir hale gelmiştir.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelinen noktada özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili hazırlıkları tamamlanmış olan bir operasyon kaçınılmaz ve zaruri bir hale gelmiştir. Orada teröristler bulunduğu sürece Türkiye'ye yönelik tehdit bitmeyecek. Dolayısıyla bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi lazım" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, erzak taşınan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı diledi.

'BÖLGENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİ LAZIM'

Destici, Türkiye'nin başından beri hedefinin Suriye'nin istikrara kavuşması olduğunu bildirdi. Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekâta ilişkin Destici, şunları söyledi:

"Gelinen noktada özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili hazırlıkları tamamlanmış olan bir operasyon kaçınılmaz ve zaruri bir hale gelmişti. Peki, Türkiye niçin böyle bir operasyon yapma ihtiyacı hissetti; sınırımızda bize açık tehdit var ve sınır güvenliği için bunu yapıyor. Ve orada teröristler bulunduğu sürece Türkiye’ye yönelik tehdit bitmeyecek. Dolayısıyla bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi lazım. Tehlikeyi orada bertaraf etmekle yükümlüyüz, zorundayız. Gelecek nesillerimize karşı bizim böyle bir mecburiyetimiz var. O yüzden mesele, bölgeyi teröristlerden temizleme meselesinin de çok üzerine geçmiştir. Eğer biz bugün bu harekâtı yapmaz, o bölgeyi PKK, YPG’den temizlemezsek, yarın kendi sınırlarımız içerisinde bu mücadeleyi vermek zorunda kalırız. Özellikle ana muhalefet başta olmak üzere bazı muhalefet partilerimizin anlayamadığı, anlamakta zorluk çektiği ya da anlayıp da buna göre politika üretmedikleri nokta burasıdır."

'BU HEDEFTEN ASLA VAZGEÇİLMEMESİ LAZIM'

Destici, ABD'nin operasyonun sınırlı tutulması noktasında isteklerinin küstahça tehditlere kadar vardığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizim Fırat'tan başlayarak Sincar'a kadar 480 kilometrenin üzerinde bir alanda bunu gerçekleştirmemiz lazım. Şu anda zaten Türkiye'nin hedeflemesi de budur. Bu hedeflemenin dışına çıkılmaması, bu hedeften asla vazgeçilmemesi lazım. Bu operasyon, bu hedeflemenin tamamını kapsaması ve içermesi gerekiyor. Çünkü bunun tamamını içermediği zaman birkaç ay sonra başka bir bölgede yine aynı problemlerle karşı karşıya kalacağız. Köklü bir çözüm için topyekûn bir operasyonun başlatmamız ve Allah'ın izniyle de neticelendirmemiz gerekiyor."

'ZORAKİ BİR DESTEK AÇIKLADIKLARINI GÖRDÜK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, 'Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz' sözlerini değerlendiren Destici, "CHP'nin çok gönüllü 'evet' demediği ortadadır. Adeta, 'iki arada bir derede kalmış' vaziyetteler. Seçim ortakları HDP ile Türk milleti ve devleti arasında sıkışmış vaziyetteler. O sıkışıklıktan acilen çıkmaları lazım. Zoraki bir destek açıkladıklarını zaten Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında ve CHP sözcüsünün konuşmalarının içeriğinde de bunu gördük." şeklinde konuştu.

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