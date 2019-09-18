HABER

Destici: Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız.

Destici: Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız. Bölgeyi PKK, PYD, YPG ve ne kadar terör unsuru varsa bunların hepsinden temizlemeliyiz" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
'PKK'NIN ŞUBESİ OLAN HDP'Yİ KAPATACAKSINIZ'
Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sonuna kadar yanında olacaklarını söyleyen Destici, PKK’nın kaçırarak, dağa çıkarttığı bütün çocukların ailelerinin mücadelesinin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi. Destici, "Annelerin orada oturması, HDP'nin PKK'nın bir şubesi olduğunun sonucudur. Onun için biz diyoruz ki; HDP bir siyasi parti değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir partiye müsaade edilmez. Bu HDP niye açıktır? Bunu milletimiz beklemektedir. Siyasi bir takım saiklerle, politik birtakım gerekçelerle, toplumsal birtakım hadiseler ile bu izah edilemez, anlatılamaz. Ya kanununuzdan o maddeyi kaldıracaksınız, eğer kanununuzda, yasanızda o maddeler varsa gereğini yapacaksınız ve PKK'nın şubesi olan HDP'yi kapatacaksınız. Bunun başka yolu yoktur" dedi.
'ABD BİZDE DÜŞMANLIK YAPMAKTADIR'
Destici, ABD'nin Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturma çalışmaları noktasında ciddi endişeleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti orada Kürt devleti altında bir PKK terör devleti kurmaktır. Türkiye'nin burada duracak zamanı yoktur. Biz oradan PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi çıkarmaya çalışırken, Amerika Birleşik Devletleri, geçmişte Kerkük'te, Musul'da yaşandığı gibi oraya PKK'nın, PYD'nin kendi gruplarını, yandaşlarını yığarak kendisine bir yapılanma kurmanın altyapısını hazırlamaktadır. Biz bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ni samimi görmüyoruz. Şu anda ABD yönetimi açıkça bize, İslam âlemine düşmanlık yapmaktadır. Bizim bunu bekleyecek durumumuz yoktur. Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız. Bölgeyi PKK, PYD, YPG ve ne kadar terör unsuru varsa bunların hepsinden temizlemeliyiz."

FOTOĞRAFLI

Destici: Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Erdoğan: 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı söylüyoruzErdoğan: 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı söylüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmışlar”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmışlar”

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

HDP’li Karayazı Belediyesi’ne kayyum atandı!

HDP’li belediyeye kayyum atandı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

CHP il yönetimine kayyum atandı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.