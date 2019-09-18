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Destici: Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

  BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız. Bölgeyi PKK, PYD, YPG ve ne kadar terör unsuru varsa bunların hepsinden temizlemeliyiz" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

'PKK'NIN ŞUBESİ OLAN HDP'Yİ KAPATACAKSINIZ'

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sonuna kadar yanında olacaklarını söyleyen Destici, PKK’nın kaçırarak, dağa çıkarttığı bütün çocukların ailelerinin mücadelesinin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi. Destici, "Annelerin orada oturması, HDP'nin PKK'nın bir şubesi olduğunun sonucudur. Onun için biz diyoruz ki; HDP bir siyasi parti değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir partiye müsaade edilmez. Bu HDP niye açıktır? Bunu milletimiz beklemektedir. Siyasi bir takım saiklerle, politik birtakım gerekçelerle, toplumsal birtakım hadiseler ile bu izah edilemez, anlatılamaz. Ya kanununuzdan o maddeyi kaldıracaksınız, eğer kanununuzda, yasanızda o maddeler varsa gereğini yapacaksınız ve PKK'nın şubesi olan HDP'yi kapatacaksınız. Bunun başka yolu yoktur" dedi.

'ABD BİZDE DÜŞMANLIK YAPMAKTADIR'

Destici, ABD'nin Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturma çalışmaları noktasında ciddi endişeleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti orada Kürt devleti altında bir PKK terör devleti kurmaktır. Türkiye'nin burada duracak zamanı yoktur. Biz oradan PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi çıkarmaya çalışırken, Amerika Birleşik Devletleri, geçmişte Kerkük'te, Musul'da yaşandığı gibi oraya PKK'nın, PYD'nin kendi gruplarını, yandaşlarını yığarak kendisine bir yapılanma kurmanın altyapısını hazırlamaktadır. Biz bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ni samimi görmüyoruz. Şu anda ABD yönetimi açıkça bize, İslam âlemine düşmanlık yapmaktadır. Bizim bunu bekleyecek durumumuz yoktur. Hazırlıkları biten Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı başlatmalıyız. Bölgeyi PKK, PYD, YPG ve ne kadar terör unsuru varsa bunların hepsinden temizlemeliyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-BBP lider Mustafa Destici açıklama

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

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