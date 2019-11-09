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Destici: Güvenlik güçlerine 'işgalci' diyen haindir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK/YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen içerdeki herkese hain dedim, haindirler, demeye de devam edeceğim" dedi.

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK/YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen içerdeki herkese hain dedim, haindirler, demeye de devam edeceğim" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen BBP Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Konaklı Mahallesi'nde otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mustafa Destici, 2018 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine bölücü terörün maliyetinin 1.5 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu rakamın Türkiye'nin brüt dış borcunun neredeyse 3 katı olduğunu kaydeden Destici, "2018 yılı itibarıyla kaybettiğimiz insan sayısı 40 bin. Terörün, soğuk savaş döneminden itibaren emperyalist devletler için bir küresel mücadele enstrümanı olduğunu, 50 yıldır Türkiye'yi belirlenen alanda tutmak için yoğun olarak kullanıldığını göz önünden ayırırsak, analizde ve çözümde tüm gerçekliği kaybederiz. PKK terörü, batılı devletler tarafından himaye ediliyor, destek görüyor. Avrupa ülkeleri terörü himaye ediyor. Çeşitli isim ve biçimlerle terör örgütünün yan kuruluşlarına izin veriyor" dedi.
'DÜŞMANLIK OLARAK GÖRÜYORUM'
Suriye'de dünyanın büyük ülkelerinin askerleri bulunduğunu belirten Mustafa Destici, "Hiçbirinin varlığı, varlık sebepleri, faaliyetleri sorgulanmazken, sınıra yakın şehirlerimizde, evlerin, okulların, hastanelerin, çocuk parklarının, ibadethanelerin üzerine her gün bombalar düşerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın her iki yakasında yaşayanların güvenliği sağlamak için, 'terör örgütlerine' karşı yaptığı harekatın sorgulanmasını düşmanlık olarak görüyorum" diye konuştu.
'HAİNDİRLER'
Kara propaganda dışında hiçbir argüman bulamayan dost görünümlü düşmanların yanı sıra içerde de hainler, katiller, Taşnak ve Hınçak artıklarıyla mücadele ettiklerini, edeceklerini belirten Mustafa Destici şunları söyledi:
"Şu anda, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, PKK/YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen içerdeki herkese 'hain' dedim, haindirler, demeye de devam edeceğim. Bu yeni bir tehcirdir diyenlere Hınçak-Taşnak artıkları dedim, yine diyeceğim. Bu harekat Kürtlere karşı yapılıyor diyenlere 'En büyük Kürt düşmanı sizsiniz' dedim, yine demeye devam edeceğim."

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