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Destici: "Harekat durduğu yerden tekrar başlamalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 11:59 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bize göre öncelikle Barış Pınarı Harekatı durduğu yerden tekrar başlamalı ve tüm hedeflemelerini gerçekleştirene kadar bu harekat sürmelidir" - "Türkiye'nin orada daha uzun vadeli birtakım yatırımlara girişmesi, birtakım yapılar kurması gerekmektedir. Üs kurmak da buna dahildir. Nasıl ki ABD, Rusya bunu yapmaktadır, Türkiye de bu tür yapılar kurmaktan çekinmemelidir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın tekrar başlatılması ve tüm hedeflemeler gerçekleştirilene kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'i tebrik eden Destici, "Hem oyunculuk hayatında hem de yaşamında mutluluklar, başarılar diliyorum." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Destici, ABD ve Rusya tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini, terör unsurlarının hem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hem de halka karşı tüm şiddetiyle saldırılarına devam ettiğini belirtti.

ABD'nin zaman ve bir direnç kazandığını, Rusya'nın rejime hakimiyet alanı açtığını ve terör örgütü YPG/PKK türevlerini himayesi altına aldığını ifade eden Destici, Rusya, Esed rejimi, YPG/PKK unsurlarının birlikte hareket ettiğini söyledi.

- "Suriye'nin kuzeyinden terör örgütünü çıkaracak tek güç TSK'dir"

Destici, Türkiye'nin, Afrin'deki gibi tam hakimiyet oluşturmak için Aynel İsa ve Til Temur'u kontrolü altına alması gerektiğini dile getirerek, "Hem bu alanda bütün unsurların güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesi için hem de Suriye'de toprak bütünlüğünün bir çözüme kavuşturulması için bu şarttır. Suriye'nin kuzeyinden terör örgütünü çıkaracak olan tek güç Türk Silahlı Kuvvetleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Ne ABD ne de Rusya'nın terör örgütü PKK/PYD'yi o bölgeden çıkarma konusunda samimi olmadıklarını vurgulayan Destici, "ABD, kuzeyde bizi bunlarla meşgul ederken kendisi güneyde Deyrizor, Ürdün ve Akdeniz hattında kendi projelerini hayata geçirmektedir. Petrol çoğunluğu o bölgededir. ABD, bütün dikkatini o bölgeye yoğunlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye üs kurmalı"

"Türkiye bu saatten sonra ne yapmalıdır?" diyen Destici, "Bize göre öncelikle harekatı durduğu yerden tekrar başlatmalı ve tüm hedeflemelerini gerçekleştirene kadar bu harekat sürmelidir. O bölgedeki PKK/YPG dışında kalan, zalim Esed rejimine karşı mücadele veren Kürt, Türkmen, Arap unsurları harekete geçirmeli, bunların o bölgede daha güvenli, huzurlu yaşamaları noktasında elinden gelen tüm gayreti göstermelidir." şeklinde konuştu.

Mustafa Destici, sürecin zaman alacak gibi gözüktüğünü ifade ederek, "Onun için Türkiye'nin orada daha uzun vadeli birtakım yatırımlara girişmesi, birtakım yapılar kurması gerekmektedir. Üs kurmak da buna dahildir. Nasıl ki ABD, Rusya bunu yapmaktadır, Türkiye de bu tür yapılar kurmaktan çekinmemelidir." dedi.

- "Çiftçiye mazot desteği yetersiz"

BBP Genel Başkanı Destici, toplumun her kesiminde şiddet eğiliminin arttığına da dikkati çekerek, buna karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık konusunun olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdiklerini anlatan Destici, "Çiftçiye, üreticiye vergisiz mazot vereceğiz. Mazot desteği yetersiz. Ya sıfır ya da ucuz maliyetli su ihtiyacını gidereceğiz. Gübre, tohum ve ilaçta sınırsız destek vereceğiz. Bedava demiyorum, destek diyorum. Toplulaştırma, kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Üreticinin elinden mal ucuza alınıyor, pazarda fahiş fiyata satılıyor; buna bir 'dur' demek lazım. Çiftçilerimizin tarım, kredi ve bankalara olan borçlarının ivedilikle ertelenmesi ve bunların üzerindeki faiz yükünün sıfırlanması gerekiyor." önerilerinde bulundu.

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Barış Pınarı Harekatı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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