HABER

Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır.

Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır. HDP, PKK'ya eleman sağlayan bir çetedir. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsamaha edilmez, müsamaha gösterilmez. Böyle bir yapıya siyasi parti denmez" dedi.
Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştiren BBP lideri Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Aileleri bu eyleminden dolayı tebrik eden Destici, "Bu acılı annelerimizi cesaretlerinden, azim ve kararlıklarından dolayı alkışlıyorum. Daha önce 'Cumartesi Anneleri'nde olduğu gibi HDP'nin, PKK'nın ya da aşırı sol grupların organize ettiği bu tür eylemlerde biz CHP milletvekillerini hep en ön saflarda görmekteydik. Devlete ve millete karşı olanların yaptığı eylemlerde 'insan hakları', 'demokrasi' adına yaptıkları eylemlerde hep en ön saflarda gördük. Bugün neredeler? Bazı siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden şu sözü duyuyoruz; 'bizim çocuğu dağa kaçırılan annelere tavsiyemiz; oturacağınız yer HDP'nin önü değil, meclisin ya da külliyenin önüdür' Yani HDP'ye tek kelime edemiyorlar. Biz bunu iyi niyetli bir girişim olarak görmüyoruz" dedi.
'HDP’NİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ DAVA AÇILMALI'
Destici, BBP olarak HDP'yi siyasi parti olarak görmediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "HDP bir ihanet şebekesidir, suç örgütüdür. HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır. HDP, PKK’ya eleman sağlayan bir çetedir. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsamaha edilmez, müsamaha gösterilmez. Böyle bir yapıya siyasi parti denmez. Kanunlarımız ve yasalarımız açıktır. Teröre destek veren ve bu tür kişileri bünyesinde barındıran siyasi parti kapatılır. Siyasi olarak ya da toplumsal bir takım gerekçelerle kanunlar yok sayılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı artık beklememeli ve HDP'nin kapatılması ile ilgili dava açılmalı ve gereği yapılmalıdır. Bu konuda meclis ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler de üzerine düşeni yapmalı, sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidirler."
'ÇOK OLUMLU GÖRÜYORUM'
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelmesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanının 30 Büyükşehir Belediye Başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini çok olumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. İnşallah ülkemiz, milletimiz, toplumsal barış ve siyasi uzlaşma adına bir başlangıç toplantısı olarak görüyoruz. Bu davetinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanına, ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu tür toplantıların devam etmesinin faydalı olacağına inanıyoruz."
FOTOĞRAFLI

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)
Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalarErdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

Sert sözler: HDP terör yuvasıdır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

'Kalabalığın içine itildi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.