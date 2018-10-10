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Destici: İdam teklifine siyasi partilerden gerekli desteği görmüş değiliz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi ile ilgili Meclis'e sundukları yasa teklifine ilişkin, "Bu konuda Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden henüz gerekli desteği görmüş değiliz.

Destici: İdam teklifine siyasi partilerden gerekli desteği görmüş değiliz

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi ile ilgili Meclis'e sundukları yasa teklifine ilişkin, "Bu konuda Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden henüz gerekli desteği görmüş değiliz. Bu da vicdanları oldukça rahatsız etmektedir" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, "1 Ekim tarihinde Büyük Birlik Partisi olarak, idam teklifimizi Gazi Meclisimize sunduk. Bu adımı atarken, sayın milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele ve idam konusundaki söylemlerini de dikkate aldık. Ancak bu konuda Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden henüz gerekli desteği görmüş değiliz. Bu da vicdanları oldukça rahatsız etmektedir" diye konuştu.
'ENDİŞELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklama yapan Destici, şunları söyledi:
"Endişelerimiz devam etmektedir. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili haberlerin bir an evvel netleşmesini, ailesinin ve sevdiklerinin de bu acı bekleyişten tez vakitte kurtulmasını beklemekteyiz. İddialar doğru ise Türkiye topraklarında dost ve kardeş bir ülkenin operasyon yapmasını, uluslararası ilişkiler ve ahlaki açıdan rahatsız edici buluyoruz. Şayet olay iddia edildiği gibi gerçekleşmişse bu çok acı ve utanç vericidir. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile işbirliği yapması, gerekli bilgileri vermesi ve derhal suçluların adalete teslim edilmesi gerekmektedir. ABD, İsrail ve diğer ülkelerin bu olaya ne kadar müdahil olduğu da ayrıca ortaya çıkartılmalıdır. Meseleyi Suudi Arabistan'ın iç işleriyle sınırlıymış gibi görmek, bizleri büyük yanılgıya sevk eder."
Hükümetin 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasını Büyük Birlik Partisi olarak desteklediklerini belirten Destici, tedbirlerin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Destici: İdam teklifine siyasi partilerden gerekli desteği görmüş değiliz

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