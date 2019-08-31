Destici: İdamın mutlaka geri getirilmesi lazım

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Çocuklarımıza, tecavüz ettikten sonra öldüren, sapık caniler için, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a annesinin vefatı nedeniyle Yozgat'ta taziye ziyaretinde bulundu. Destici, dönüşte Kırıkkale'de, ayrıldığı eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Bulut'un babası Ahmet Bulut ve kardeşleriyle bir araya gelen Destici, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Destici, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerini önleyici tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini aktardı.