Destici: İdlib düşerse Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini isteyecekler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'in bugün kuşatma ve katliamla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda eğer İdlib düşerse yarın Afrin'i isteyecekler ve Türkiye'nin Afrin'den de çekilmesini isteyecekler" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Esad rejiminin İdlib'e yönelik olası operasyonu hakkında konuştu. İdlib'in bugün kuşatma ve katliamla karşı karşıya olduğunu kaydeden Destici, "Baktığınız zaman burada Rusya, İran ve Çin, Suriye rejimi ile birlikte hareket ediyor. ABD ile Batılı bir kısım ülkelerle de burada anlaşmış gözüküyorlar. Yani ABD'e İdlib'e ses çıkarmayacak, ÖSO'ya ve diğer muhaliflere karşı yapılanlara ses çıkarmayacak, ömür taraftan da Suriye rejimi de Fırat’ın doğusundaki ABD'nin himayesi altında olan PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye ses çıkarmayacak hatta onunla uzun vadeli Irak'ın kuzeyindeki gibi bir anlaşma gidecek. Türkiye olarak bunun her ikisini de kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.