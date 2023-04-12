HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği! "Tito artığı" sözlerine çok sert yanıt... "Sen Jusoviç diye çıkabiliyor musun ortalığa?"

Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği! "Tito artığı" sözlerine çok sert yanıt... "Sen Jusoviç diye çıkabiliyor musun ortalığa?"

12.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP lideri Mustafa Destici, TİP lideri Erkan Baş'ı soyadı üzerinden hedef alarak Baş'ın "gerçek" soyadının "Jusoviç" olduğunu öne sürdü. Kendisine "Tito artığı" diyen Destici'ye Baş'tan yanıt gecikmedi. Yalnızca kendisine değil, Türkiye'deki milyonlarca insana hakaret edildiğini savunan Baş, Destici'ye 'ırkçılık' eleştirisinde bulundu.

Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği! "Tito artığı" sözlerine çok sert yanıt... "Sen Jusoviç diye çıkabiliyor musun ortalığa?"

Cumhur İttifakı'ndan BBP lideri Mustafa Destici'nin eski Yugoslavya lideri Josip Broz Tito'ya gönderme yaparak Erkan Baş'ı "Tito artığı" sözleriyle nitelendirmesi yeni bir tartışma başlattı. Almanya doğumlu Baş'ın Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini öne süren Destici'ye Baş "İşte ırkçılık budur" diyerek yanıt verdi.

"BURADA BAŞ SOYADINI KULLANIYORSUN, GERÇEK SOYADIN JUSOVİÇ"

Destici, Erkan Baş'ı hedef aldığı açıklamarını tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayın programında yaptı. Baş için, "Adam Tito artığı" ifadelerini kullanan Destici şöyle devam etti:

1

"Yani Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç.’ Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun. Gerçeğin gizlenmesine karşıyım. Sen Jusoviç soyadıyla çıkabiliyor musun Türk halkının karşısına?"

thumbs_b_c_64cf0607b473a35dac863b42f4ddbae0

"AJAN DİYE İTHAM EDİLEN, MİLYONLARCA İŞÇİ ÇOCUĞU, MİLYONLARCA GÖÇMENDİR"

Baş ise Destici'nin bu konuşmayı gerçekleştirdiği anların kesitini sosyal medya hesabından paylaşıp "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim" dedi ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!"

İlginizi Çekebilir

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

 'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

 Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti atışmasında karşılıklı ağır ifadeler!

Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti atışmasında karşılıklı ağır ifadeler!

 Türkiye'yi endişelendiren risk! Kızılay Başkanına çağrısı gündem oldu

Türkiye'yi endişelendiren risk! Kızılay Başkanına çağrısı gündem oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'
Köye inen kurt dehşet saçtı! 1'i ağır 4 yaralıKöye inen kurt dehşet saçtı! 1'i ağır 4 yaralı
3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...
Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.