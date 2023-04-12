Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği! "Tito artığı" sözlerine çok sert yanıt... "Sen Jusoviç diye çıkabiliyor musun ortalığa?"

Cumhur İttifakı'ndan BBP lideri Mustafa Destici'nin eski Yugoslavya lideri Josip Broz Tito'ya gönderme yaparak Erkan Baş'ı "Tito artığı" sözleriyle nitelendirmesi yeni bir tartışma başlattı. Almanya doğumlu Baş'ın Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini öne süren Destici'ye Baş "İşte ırkçılık budur" diyerek yanıt verdi.

"BURADA BAŞ SOYADINI KULLANIYORSUN, GERÇEK SOYADIN JUSOVİÇ"

Destici, Erkan Baş'ı hedef aldığı açıklamarını tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayın programında yaptı. Baş için, "Adam Tito artığı" ifadelerini kullanan Destici şöyle devam etti:

"Yani Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç.’ Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun. Gerçeğin gizlenmesine karşıyım. Sen Jusoviç soyadıyla çıkabiliyor musun Türk halkının karşısına?"

"AJAN DİYE İTHAM EDİLEN, MİLYONLARCA İŞÇİ ÇOCUĞU, MİLYONLARCA GÖÇMENDİR"

Baş ise Destici'nin bu konuşmayı gerçekleştirdiği anların kesitini sosyal medya hesabından paylaşıp "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim" dedi ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!"