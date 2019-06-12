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Destici: İstanbul seçimleri 2023'e giden yolda önemli bir viraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul seçimleri bugün gelinen nokta itibariyle sadece Büyükşehir Belediye Başkanı seçmenin ötesine geçmiş ve 2023'e giden yolda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetilmesi önündeki engelleri kaldırması noktasında da önemli bir virajdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul seçimleri bugün gelinen nokta itibariyle sadece Büyükşehir Belediye Başkanı seçmenin ötesine geçmiş ve 2023'e giden yolda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetilmesi önündeki engelleri kaldırması noktasında da önemli bir virajdır" dedi.

BBP lideri Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan ve Ökkeş Ede için başsağlığı dileyerek, "Bunlar bizi yıldıramayacaklar. Terörle mücadelemiz hem ülke sınırlarımız içerisinde, ülke sınırlarımız dışında, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne göz diken hiçbir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir" dedi.

'KÖKLÜ BİR YASA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VARDI'
Destici, TBMM'de askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi değerlendirdi. "Bu yasanın değiştirilmesinin zamanı gelmişti, hatta zorunlu hale gelmişti" diyen Destici, şunları söyledi: "Özellikle asker alma noktasında ciddi problemler vardı. Müthiş yığılmalar meydana geliyordu. Türkiye dönem dönem kamuoyu baskısıyla 'bedelli askerlik' çıkarmak zorunda kalıyordu. Çıkarılan bedelli askerlik kanunlarının hiçbirisi de kesin çözüm üretmiyordu. Köklü bir yasa değişikliğine ihtiyaç vardı. Sürecin bir uyum içerisinde yüzde 100 olmasa da önemli bir mutabakatla meclise gelmiş olması çok kayda değerdir. Biz bu yasayı Büyük Birlik Partisi olarak destekliyoruz. Bizim de burada birtakım önerilerimiz ve tekliflerimiz oldu. Bazı meslek gruplarının temel eğitimden sonra mesleklerini icra ettikleri bölümün 'askerlikten sayılması uygulamasını' çok doğru buluyoruz. Bunun bazı meslek grupları içerisinde genişletilebileceği konusunda da birtakım düşüncelerimizi de paylaştık."

'ÇALIŞMALARIMIZI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEĞİZ'
Destici, 23 Haziran gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yarından itibaren yöneticileri ile birlikte İstanbul'da olacağını söyledi. Seçimlere kadar İstanbul'da kalacağını kaydeden Destici, şunları söyledi: "Başta kendi teşkilatlarımız olmak üzere oradaki hemşeri grupları, dernekler, diğer illerden gelen teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte 23 Haziran’a kadar çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza bizim tavsiyemiz ve uyarımız; 'mutlaka nerede olursanız olun 23 Haziran’da sandığa gelip, oyunuzu kullanın ve tercihinizi net olarak belirtin'. İstanbul seçimleri bugün gelinen nokta itibariyle sadece Büyükşehir Belediye Başkanı seçmenin ötesine geçmiş ve 2023'e giden yolda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetilmesi önündeki engelleri kaldırması noktasında da önemli bir virajdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-BBP lideri Destici açıklama

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

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