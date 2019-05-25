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Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, müzakere ile terörün yenilemeyeceğini belirterek, "Kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" dedi.

Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, müzakere ile terörün yenilemeyeceğini belirterek, "Kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrası konuşan Destici, "Rahmetli genel başkanımız, Muhsin başkanımız, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hep bu terörle mücadele konusunda şunu söylerdi, 'Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız, iki şeyi yapacaksınız. Bunlardan birincisi, terörle müzakere değil mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyorlar. Bunlar batının, ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin, emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Dolayısıyla onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur ve bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin. İkincisi, 'Terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekün mücadele edeceksiniz' diyor" dedi.
'TERÖRÜN TÜM UNSURLARIYLA, TOPYEKÜN MÜCADELE EDİLİYOR'
Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlatan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Son 4 senedir terörün tüm unsurlarıyla, topyekün mücadele ediliyor. Hem dağdaki terörist ile hem şehirdekiyle, hem belediyelere sızmışsa oradakiyle, hem meclistekiyle, hepsiyle mücadele ediliyor. Neticede başarı elde edildi. Hem ülke içinde başarı elde edildi. Hem dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla da rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk."

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Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesinDestici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesinDestici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesinDestici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin

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