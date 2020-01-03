HABER
  4. Destici: Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

Destici: Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar.

Destici: Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor?" dedi.
BBP lideri Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenlendi. Destici, BBP olarak terörle mücadeleyi her noktada desteklediklerini, Türkiye'nin dış politikada ciddi hamleler yaptığını söyledi. Türkiye'nin 10'dan fazla ülkede askeri üssünün bulunduğunu kaydeden Destici, "Bunların bir kısmı Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile gerçekleşmiş bir kısmı da bulunduğumuz ülkelerin davetleri üzerine olmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor. 'Türkiye sadece kendi sınırları içinden sorumludur, sınırları dışı bizi ilgilendirmez' gibi eskiden olan sakat bir anlayışı da böylelikle yıktı. Türkiye bu hastalığını yendi" diye konuştu.
'HDP EŞİTTİR PKK'
Libya tezkeresinin dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Destici, "Ben, bu tezkereye 'evet' demeyen HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP eşittir PKK. Ancak bunun dışında kalanları anlamakta güçlük çekiyorum. Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor?" dedi.
'TÜRKİYE DAVET ÜZERİNE LİBYA'YA GİDİYOR'
BBP lideri Destici, tezkereye karşı olanların, "Bizim askerimizin 2 bin kilometre ötede ne işi var?" dediğini kaydederek, şunları söyledi:
"Elin oğlu 10 bin kilometre öteden, hiçbir yakınlığı olmadığı halde geliyor. Biz neden gitmeyeceğiz? 100 sene önce oralar bizim toprağımız değil miydi? Herkes gidecek biz duracağız öyle mi? Bu kafayı anlamakta zorlanıyorum. Bir diğer itiraz gerekçeleri, Arap iç savaşına bizim neden müdahil oluyormuşuz. Az ufku olan ve yaşanan hadiseleri değerlendirilenlerin ifade edeceği bir laf değil. ABD, Rusya ve İsrail kendi emellerini gerçekleştirmek petrol ve doğal gaza el koymak için oradalar. Hafter onların kuklasıdır. Türkiye Libya'nın uluslararası meşru hükümeti ile anlaşmalar imzalıyor. Onun daveti üzerine Libya'ya gidiyor. Oradaki durum bir iç savaşın ötesine geçildi."

FOTOĞRAFLI

Destici: Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
AK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştirAK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştir
Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklamaKanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.