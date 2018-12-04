Destici, Meclis'te engelli vatandaşları misafir etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünyanın neresinde olursa olsun, vicdanlarımızı ve insanlığı ilgilendiren her konuda sesimizi yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz." dedi.

Destici, Meclis'te, engelli vatandaşlarla düzenlediği basın toplantısında, herkesin kalbiyle, vicdanıyla düşünmesi gerektiğini belirterek, "Hırslarımızın, bencilliklerimizin kurbanı olmadan, birlikte yaşamayı öğrenmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

BBP olarak "vicdanların sesiyiz" diye yola çıktıklarını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, vicdanlarımızı ve insanlığı ilgilendiren her konuda sesimizi yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, ülkemizde ve dünyada tüm engelli kardeşlerimizin hakları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konusunda bir bilinç oluşturmuş, sosyal devlet ve bireysel yardımlaşmanın önemini daha da pekiştirmeye başlamıştır.

Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini ilgilendirmekten öte toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren, hepimizin birebir duyarlı olması gereken bir konudur. Engelli vatandaşlarımız, bu toplumun bir parçası, her biri kendine özel yetenekleri ve hisleri olan bireydirler. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir."