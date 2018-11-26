HABER

Destici: Milletimizin başı sağ olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan BBP Lideri Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan dört Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşimize Rabbimden şifa dileriz."

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
AK Parti'nin Kayseri adayı Büyükkılıç'a coşkulu karşılamaAK Parti'nin Kayseri adayı Büyükkılıç'a coşkulu karşılama
Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu çalıştayda konuşulacakTürkiye-Ukrayna ilişkileri bu çalıştayda konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu arasında kritik görüşme

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.